Florin Prunea îl distruge pe Stoican. "Dinamo are un antrenor manelist. Este o rușine. În ziua înmormântării lui Balaci el cânta la microfon, la Iași"

Florin Prunea a lansat un atac dur la adresa lui Flavius Stoican, antrenorul lui Dinamo.

Fostul portar al naționalei a dezvăluit amănunte incredibile despre tehnicianul dinamovist.

Prunea l-a acuzat pe Stoican de multe lucruri necurate în fotbal.

"Referitor la Stoican... a fost antrenor la Poli Iași, unde am stat președinte 5 ani și jumătate.

Vă aduceți aminte când Gigi Becali a spus că de la Iași mi s-a cerut o sumă de bani să iau campionatul, și n-am vrut?

Cine era antrenor la Poli Iași atunci? De ce Eugen Trică nu mai este antrenorul secund al lui Stoican, și nici măcar prieten?

Există un dosar pe rol la Iași vizavi de chestia asta, un meci Poli Iași - FCSB 1-0, gol Andrei Cristea. De ce, după aceea, Stoican cu Trică n-au mai avut treabă? Bine, Trică n-a avut nicio vină.

Dinamo are un antrenor manelist, Stoican nu are ce căuta acolo. Este o rușine pentru istoria acestui club să aibă un antrenor ca Stoican, la ce antrenori am cunoscut acolo. Când am văzut, înainte de meciul cu Botoșani, că a zis că n-au nimic de pierdut, m-am gândit că el n-are nimic de pierdut, că n-are nimic în comun cu cultura acestui club. Dar suporterii dinamoviști au de pierdut! Am rămas siderat!

Să vă mai spun o istorisire cu Stoican. Când a venit antrenor la Iași, Iașul l-a dat afară pe Neagoe, care a câștigat play-out-ul cu 15 meciuri fără înfrângere. El era în oraș de 3 zile, dar nu l-a sunat pe Neagoe să-i spună că vor să-l pună în locul lui. Asta ca să vedeți caracterul lui.

Știți cine e nașul lui Stoican? Ilie Balaci! În ziua înmormântării lui Ilie Balaci, el n-a fost la înmormântare. Seara cânta manele la un microfon, la Iași! În ziua înmormântării nașului său", a spus Florin Prunea emisiunea "Stop pe Piept" de la Național FM.

Dinamo cu Flavius Stoican pe banca tehnică are trei înfrângeri din trei partide și este aproape de retrogradarea în Liga 2.