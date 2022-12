La aproape 87 de ani, Florin Piersic a povestit episodul tragic care i-a marcat toată viața

Florin Piersic, unul dintre cei mai mari actori din istoria României, va împlini luna viitoare 87 de ani.

El a fost prezent la Târgul de Carte Gaudeamus, unde și-a lansat prima lui carte, "Viaţa este o poveste", în care este redat şi un episod care îl urmărește și azi, deoarece i-a îndoliat familia și i-a marcat toată viața.

Ads

„M-am dus la Paris, am făcut o plimbare în Montmartre şi acolo am văzut pictori care stăteau şi pictau sau îşi vindeau tablourile. Asta este o întâmplare, după părerea mea, senzaţională, am văzut-o pe sora mea care era înecată deja de 15 ani. Şi-am văzut-o în tablou. Ea era. Am întrebat cât costă tabloul şi cineva mi-a spus cinci franci. Am mai făcut câţiva paşi, m-am scotocit prin buzunare că aveam nişte bani, am venit să o cumpăr, dar nu mai era. L-am întrebat pe cel care vindea tablourile şi mi-a spus că a trecut cineva şi l-a luat. (…) Când am sunat acasă şi am vorbit cu mama, i-am spus că sunt la Paris. Aveam 22 de ani. Mama mi-a spus: Florin, să fii liniştit. Lucica a venit să te vadă acolo. D-aia s-a întâmplat povestea asta”, a povestit Florin Piersic.

Sora lui, Lucica, s-a înecat în Prut când avea vârsta de 15 ani.

Alături de Florin Piersic a stat soția lui, Anna Torok, cu care actorul s-a căsătorit în anul 1993, după 7 ani de relaţie. El a mai avut două mariaje, cu regretata Tatiana Iekel, care i l-a dăruit pe Florin Piersic Junior (54 de ani), și cu Anna Széles, cu care îl are pe Daniel Piersic (46 de ani).