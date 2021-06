Cine este Florin Moise, noul presedinte al Agentiei Nationale de Integritate. Aceasta lucreaza in institutie inca de la infiintarea ei

Florin Ionel Moise a fost numit miercuri, 30 iunie, presedinte al Agentiei Nationale de Integritate (ANI) dupa un vot in plenul Senatului. In favoarea lui Moise au votat 78 de senatori, inregistrandu-se si opt abtineri.

Noul presedinte a rostit juramantul de credinta in fata membrilor Senatului.

In prezentarea pe care a facut-o in fata senatorilor, Moise a spus ca lucreaza in ANI inca de la infiintarea ei, ocupand succesiv functia de consilier la cabinetul demnitarului, inspector de integritate, sef serviciu in cadrul Inspectiei de Integritate, vicepresedinte al ANI din noiembrie 2017, iar in ultimul an si jumatate a exercitat calitatea de ordonator principal de credite.

"In urma obtinerii rezultatului la proba scrisa, am prezentat programul de management in fata intregului CNI, format din 14 persoane. Printre obiectivele principale prezentate in planul de management, pot sa subliniez urmatoarele. Partea de modificare legislativa pe care incercam si ne dorim sa o facem in momentul de fata este sa restrangem intr-un singur act normativ toate prevederile disipate, peste 150 de acte normative in prezent, ceea ce afecteaza foarte mult persoanele care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si de interese si mai ales alesilor locali, pentru ca ei sunt cei mai impactati in zona aceasta, dinamizarea activitatii de preventie prin noi instrumente electronice (...) si accentuarea zonei de digitalizare", a precizat Moise.

Conform CV-ului publicat pe site-ul ANI, Moise a fost intre 2008 - 2013 consilier in cadrul Cabinetului Presedintelui ANI, cu o intrerupere de 8 luni, intre august 2011-aprilie 2012.

Mai apoi, acesta a fost inspector de specialitate, primind atributii de verificare a declaratiilor de avere si de interese, dupa care ajunge sef serviciu in cadrul Directiei Generale a Inspectiei de Integritate.

Din noiembrie 2017 Florin Moise este vicepresedinte al ANI si sef al Structurii de Securitate, coordonand activitatile de protectie a informatiilor clasificate.