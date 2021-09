Premierul Cîțu l-a demis pe șeful Agenției Funcționarilor Publici, vicepreședinte USR și a repus-o în funcție pe Violeta Vijulie de la PNL

Violeta Vijulie a fost numită în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată luni în Monitorul Oficial.

Prin aceeaşi decizie, Liviu Mălureanu a fost eliberat din funcţia de preşedinte al ANFP.

Violeta Vijulie a mai fost preşedinte al ANFP din octombrie 2020 până în februarie 2021, când a fost înlocuită de Liviu Mălureanu.

Violeta Vijulie este trainer si specialist in comunicare institutionala, cu diploma de licenta la Universitatea Bucuresti, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, si diploma de master in comunicare audio-vizuala la SNSPA, Facultatea de Comunicare "David Ogilvy". Are o experienta in comunicare, management si proiecte europene, obtinuta in peste 20 de ani de activitate in mediul privat si public.



„In seara aceasta am fost eliberat din functia de presedinte ANFP. Voi reveni in zilele viitoare despre experienta din Agentiei si reformele initiate.

Concluzia este ca am demonstrat ca se poate si altfel, se poate sa avem avem si normalitate!”, a scris pe Facebook Liviu Mălureanu.







Tot luni, premierul a decis eliberarea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a lui Dragoş Mihael Ciuparu.