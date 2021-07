Inca o victorie pentru Florin Citu. Prefectul George Lazar a fost ales presedintele PNL Neamt cu 76% dintre voturi

Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati.

Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat, pentru AGERPRES, ca preia acest mandat cu "bucurie si responsabilitate".

"In primul rand, PNL Neamt ar trebui sa se defineasca, de acum incolo, ca o echipa solida, o echipa unita, in care si concurentul de astazi, Laurentiu Leoreanu si echipa domniei sale, sa fie in echipa PNL si sa fim cu totii o forta. Mergand mai departe, daca vorbim de reforma, interesul meu este sa aduca inspre PNL, ca membri, ca simpatizanti, in primul rand oameni de afaceri, si sa avem deschidere catre tineri", a declarat, pentru AGERPRES, George Lazar.

In functiile de prim-vicepresedinte au fost alesi senatorul Eugen Tapu-Nazare si primarul municipiului Piatra-Neamt, Andrei Carabelea.

La Conferinta Judeteana de Alegeri a PNL Neamt au fost prezenti si prim-ministrul Florin Citu si presedintele PNL, Ludovic Orban.

George Lazar a declarat in nenumarate randuri ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului.

La randul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu - care este si vicepresedinte al PNL - si-a anuntat sustinerea pentru Ludovic Orban.





Presedintele PNL Ludovic Orban si premierul Florin Citu au luat parte sambata la congresul PNL Neamt, unde a fost ales noul presedinte al filialei.

Liberalii vor vota pe 25 septembrie, la Congresul National al PNL, un nou presedinte, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul si fostul ministru al Finantelor, Florin Citu. Cei doi au sustinut sambata discursuri mobilizatoare la Neamt, dar nu au pierdut ocazia sa-si arunce si sageti mai mult sau mai putin subtile.

"Este o onoare de fiecare data sa fiu in mijlocul dumneavoastra. Eu ma incarc cu energia dumneavoastra si doar asa putem trece de acest moment dificil cauzat de pandemie. Am venit aici cu obiectivul clar sa sustin echipa castigatoare si pe George Lazar. A demonstrat ca poate sa gestioneze o situatie dificila. Va felicit pentru alegerea pe care o faceti, aceata va fi echipa castigatoare si care va fi, impreuna cu celelalte echipe din Moldova la masa negocierilor de la Guvern.

Eu vreau ca PNL sa fie cel mai mare partid din Romania. NU al doilea. Dar pentru asta, trebuie sa avem curaj si sa ne uitam in trecut, sa vedem de ce nu este PNL cel mai mare partid. Trebuie sa ne uitam la ultima campanie, sa fim sinceri si sa admitem ca, fara sustinerea presedintelui Iohannis, nu aveam astazi guvernare.

PNL nu este cel mai mare partid pentru ca nu a avut curajul sa faca ce am promis. Am promis reforma sectorului bugetar, reforma aparatului administrativ, ca nu mai dam subventii si pomeni, la alegeri socialistii si-au pastrat electoratul, iar noi am pierdut voturi, pentru ca nu am facut ce se asteptau oamenii, pentru ca exista un cost electoral.

Pentru ca PNL sa fie cel mai mare partid trebuie sa ne tinem de cuvant si eu asta vreau sa fac. PSD este inamicul public numarul 1. Sunt pentru ei o amenintare si sunt omul care a aratat ca pot face fata si sunt omul care face premiere. Romania s-a imprumutat la dobanzi negative, iar asta este o premiera. Doar cu curaj si asumare putem face reforme. Astazi aveti sansa sa va alaturati echipei catigatoare. Flutur, Boc, sunt cu noi, o echipa puternica, cu ministri puternici. Daca votati bine astazi, apoi pe 25 septembrie, ne apucam de treaba. Sustineti echipa castigatoare, o sa fie bine!", a spus Florin Citu in discursul de la Neamt.





Ludovic Orban il ataca subtil pe Citu: "Vad ca unii isi trec in cont victorii. Eu nu imi trec in contul meu nicio victorie"

"Va multumesc pentru munca si efortul prin care am crescut PNL in ultimii 4 ani si ati fost parte la toate victoriile PNL. Vreau sa vorbesc despre unitatea Moldovei. In mandatul meu, toate proiectele de investitii din Moldova au reprezentat prioritati absolute. Noi suntem cei care am dat in folosinta primii km de autostrada din Moldova, centura Bacaului. Neamt va fi traversat de doua autostrazi. Deja este un fapt ca cateva tronsoane din A7 vor fi finantate prin PNRR.

Nu vreau sa dau explicatii sau sa ma justific. In momentul cand am preluat PNL era un partid demoralizat, care venea dupa o infrangere usturatoare. In patru ani am avut victorii la care nu se astepta nimeni. Referendum pe justitie, alegeri europarlamentare si locale, am dat jos PSD, ceea ce nu reusise nimeni. Noi am reusit si am pus capat unei perioade critice si am readus Romania pe drumul cel bun.

Aici in Neamt ne-am confruntat cu o situatie dramatica, am ramas fara primarii municipiilor Neamt si Roman. A trebuit sa facem eforturi pentru a gasi solutii si se stie ca la mine in birou au fost gasite. Nu PSD ne-a invins la parlamentare, ci pandemia. Alegerile s-au desfasurat in varful pandemiei, dupa incendiul de la spitalul de la Neamt si daca nu eram noi, ca sa controlam situatia, am fi pierdut mult mai rau. Medicul erou Catalin Danciu traieste, pentru ca am luat decizia potrivita.

Vad ca se numara victorii, se trec in cont. Eu nu trec in contul meu nicio victorie. Dragi colegi, suntem in faza alegerilor la nivel judetean, aici victoria este a candidatului. Vreau sa spun ceva important. Exista mai multe modurti de a conduce: prin frica, amenintand, iar altul este democratic, prin consultare si cointeresare. Aduceti-va aminte la congres ca nu am ocupat toate pozitiile de conducere.

Unitatea partidului a fost vitala pentru mine, pentru reusita noastra. Noi suntem la guvernare pentru a guverna bine, pentru a realiza reformele la care ne-am angajat si pentru a oferi sansa PNL sa castige toate alegerile in 2024. Niciun reprezentant al nostru intr-o functie publica nu poate conditiona sustinerea printr-o anume pozitie in alegeri. Inchei ca si ieri: eu nu am transat congrese, cei care urmeaza sa decida conducerea PNL la toate nivelurile sunt doar membrii PNL, dumneavoastra.

Sigur ca am transat ceva, am transat PSD la motiunea de cenzura. De asmenea alegerile locale partiale, pe care PNL le-a castigat cu 40,5%, castigand cinci fiefuri PSD. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo, Real a castigat 3 Champions League. Real Madrid a decis sa renunte la el, crezand ca nu mai are suflu. De cand Real a renuntat la Ronaldo, nu a mai castigat niciun Champions League si are mari probleme in campionatul intern. Stimati colegi, noi suntem partidul care este coloana vertebrala a Romaniei si singurul care are puterea sa duca Romania pe drumul cel drept. Alegeti ce este mai bine pentru Neamt si penru Romania!", a spus Orban.

