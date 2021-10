Ce se va întâmpla după moțiunea de cenzură. Viitorul lui Florin Cîțu în scenariile următoarei guvernări

Guvernul Cîțu se confruntă marți, 5 octombrie, cu moțiunea de cenzură inițiată de PSD, care are șanse mari să treacă în contextul în care atât parlamentarii AUR cât și cei de la USR PLUS au anunțat că vor vota pentru. Scenariile de după moțiune însă devin din ce în ce mai complicate, și niciun partid nu pare dispus să colaboreze pentru formarea unei noi majorități.

Cu toate că parlamentarii PSD, AUR și USR PLUS adună peste 234 de voturi, adică numărul necesar pentru ca moțiunea de cenzură să treacă, în scenariul în care aceasta nu trece, Florin Cîțu trebuie să vină cu noi propuneri de miniștri care să înlocuiască posturile lăsate goale de USR PLUS și ocupate în prezent în interimat de aleși PNL. După audierea miniștrilor în Parlament, urmează votul de învestitură. Acesta ar putea trece doar cu voturile PSD, de vreme ce USR PLUS a subliniat că nu îl dorește pe Cîțu premier. În cazul în care votul de învestitură nu trece de Parlament, executivul rămâne în interimat până la instalarea unui nou guvern, iar criza politică se adâncește.

Ce se întâmplă dacă moțiunea trece

În ciuda apelurilor din partea PNL, care i-au mustrat de mai multe ori în spațiul public pe parlamentarii USR PLUS că se asociază cu extremiștii din AUR, moțiunea de cenzură are cele mai mari șanse să treacă cu un vot covârșitor. Următorul pas va fi ca președintele Klaus Iohannis să țină consultări la Palatul Cotroceni cu reprezentanți de la toate partidele, urmând apoi ca șeful statului să anunțe nominalizarea sa de premier. Marcel Ciolacu a anunțat deja în urmă cu câteva zile că PSD nu va face o propunere de premier, întrucât social-democrații doresc organizarea alegerilor anticipate.

Luni dimineață, 4 octombrie, liderul PNL Florin Cîțu a declarat că în cazul în care guvernul va fi trântit, „toate scenariile sunt pe masă”, acuzând apoi partidele care au semnat moțiunea că nu au niciun plan pentru după momentul moțiunii. Cîțu nu a exclus apoi ca acesta să fie propus din nou de către președinte în rolul de premier și a subliniat că o nouă colaborare cu USR PLUS este exclusă.

„Mă voi uita către această nouă coaliție condusă de PSD, înțeleg. Coaliția PSD, USR, AUR, dacă au un plan. Sper că nu vor doar să dea jos Guvernul și să lase țara în haos. (...) Avem în Parlament niște partide iresponsabile care aruncă România în haos. Un partid care depune dar nu vrea să meargă la guvernare, un partid care votează o moțiune și care vrea să revină la guvernare și un partid extremist. Toate scenariile sunt pe masă. După mâine, o colaborare cu USR va fi exclusă”, a precizat Cîțu.

Astfel, în cazul în care Klaus Iohannis îl va propune din nou pe Florin Cîțu pentru postul de premier, acesta din urmă are apoi zece zile pentru a prezenta noul cabinet. Ulterior, executivul va ajunge la vot în Parlament, acolo unde poate trece doar cu voturile din partea parlamentarilor PSD. PNL va ajunge în acest mod să guverneze alături de UDMR într-un guvern minoritar, sprijinit din umbră de către PSD.

În schimb, dacă guvernul Cîțu (2) pică la vot, președintele este nevoit să facă din nou consultări și să vină cu o nouă propunere de premier, marcând astfel o continuare a crizei politice.

Președintele Camerei Deputaților și fostul lider PNL Ludovic Orban a declarat luni că dacă Florin Cîțu va fi din nou nominalizarea lui Klaus Iohannis pentru funcția de premier, ar fi dovada de „tupeu maxim”.

Cine l-ar putea înlocui pe Cîțu

Un alt scenariu posibil este ca președintele Klaus Iohannis să propună un prim-ministru liberal, dar pe altcineva decât Florin Cîțu. În acest scenariu, USR PLUS ar putea vota noul executiv, întrucât reprezentanții partidului ar dori să revină la guvernare. Cu toate astea, noul lider al PNL Florin Cîțu a subliniat luni că dacă USR PLUS va vota moțiunea, atunci va exclude orice viitoare colaborare cu formațiunea condusă de Dacian Cioloș.

Un alt scenariu, conform unor surse politice, este cel al unui premier de sacrificiu. Klaus Iohannis ia în calcul variantele Nicolae Ciucă (ministrul Apărării) și Lucian Bode (ministrul de Interne) ca înlocuitori ai lui Florin Cîțu. Ulterior, premierul desemnat de Iohannis se va retrage înaintea votului de învestire din Parlament, astfel încât președintele să poată veni din nou cu propunerea Florin Cîțu - premier.

O decizie a Curții Constituționale din 2020 interzice ca premierul trântit prin moțiune de cenzură să fie tot el desemnat, imediat, prim-ministru de către președinte. Concret, după ce, în ianuarie 2020, guvernul Orban a căzut prin moțiune de cenzură, CCR a decis că președintele nu-l poate desemna tot pe Ludovic Orban ca primă încercare de a forma guvernul.

Prin urmare, șeful statului a venit cu varianta Florin Cîțu, la acea vreme ministru de Finanțe. Numai că Florin Cîțu și-a depus mandatul cu 15 minute înainte să primească votul de încredere al Parlamentului, dominat atunci de PSD. La fel ca și atunci, pandemia de coronavirus ar putea juca un rol în a-i determina pe parlamentari să învestească un nou guvern condus de Cîțu.