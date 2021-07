Premierul Citu anunta o rectificare bugetara pe care ar putea sa o faca personal, ca interimar la Finante

Prim-ministrul Florin Citu a anuntat vineri, 10 iulie, ca rectificarea bugetara s-ar putea realiza in luna august si a mentionat ca in urmatoarele 45 de zile el va detine interimatul la Finante.

"Cred ca in luna august (ar putea avea loc rectificarea bugetara - n.r.)", a afirmat Citu, dupa ce a participat la Gala TNL.

Ads

Intrebat daca el va conduce ministerul la acel moment, Citu a replicat ca acest lucru depinde daca rectificarea va fi realizata in termenul celor 45 de zile, timp in care va detine interimatul.

Florin Citu a mentionat ca nu a fost stabilit numele viitorului ministru de Finante.

"Vom avea discutii. Aici, eu am propus ministrul Finantelor si - am vazut si discutiile in ultima perioada - eu am promis ca fac o evaluare la sase luni de zile si era normal sa incep cu acel minister unde eu am facut propunerea si am sustinut-o. (...) Si cred ca nu exista cineva care poate sa imi puna sub semnul intrebarii capacitatea de a face o evaluare la Ministerul Finantelor Publice", a spus el.

Intrebat de ce secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Cosmin-Constantin Baciu a fost eliberat din functie la o zi dupa ce a fost numit, premierul a aratat ca nu a fost respectata procedura si ca va fi necesara o reorganizare.

"In primul rand procedura nu a fost respectata, de numire. Trebuia intai o solicitare la minister. Deci nu a fost respectata procedura. In al doilea rand, prin protocol, al saselea post este cel al PNL. Va fi o reorganizare. HG de reorganizare va veni in sedinta de guvern, vom face al saselea post si apoi va fi numit", a precizat premierul.