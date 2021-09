Reacția lui Florin Cîțu după ce USR PLUS a amenințat că iese de la guvernare: „Proiectul Anghel Saligny va trece”

Premierul nu crede în amenințările celor de la USR PLUS FOTO Facebook / Florin Cîțu

Premierul Florin Cîțu a reacționat miercuri, 1 septembrie, după scandalul pe care l-a provocat în coaliție după ce a încercat să adopte o ordonanță de urgență pentru implementarea programului Anghel Saligny, comparat de USR PLUS cu PNDL 3.

”Acest proiect va trece. Nu cred că există vreun ministru care să facă abuz în funcție”, a declarat Florin Cîțu miercuri, întrebat de ce proiectul nu are avizele de la Ministerul Justiției.

După ce jurnaliștii au insistat să explice dacă proiectul are avizul de la Ministerul condus de Stelian Ion, premierul a afirmat că singurul motiv pentru care nu s-a aprobat proiectul este că lipsește un aviz de la ministerul de Finanțe.

„Cel mai simplu ar fi ca toată lumea să respecte procedura .Eu vă spun că ce facem legal. Eu nu mă uit pe avize. Dacă există un dubiu undeva întrebăm Secretariatul General şi Ministerul Dezvoltării. Am întrebat Secretariatul General dacă procedurile de avizare au fost respectate şi au fost. Nu s-a adoptat pentru că aveam un aviz de la Finanţe cu observaţii care este acum procesat. Va veni la ora 19.00”, a afirmat miercuri Florin Cîţu, întrebat dacă proiectul are avizul Ministerului Justiţiei.

Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.

Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.

„Eu vă spun că nu a fost acest lucru în şedinţa de Guvern. În şedinţă n-am primit ameninţări de la Dan Barna. E vorba despre un proiect care dezvoltă România şi care a primit observaţiile USR PLUS. Acest proiect va trece. Dacă are toate procedurile legale şi avizele sigur va trece astăzi. Eu nu cred că există vreun ministru care să facă abuz în funcţie şi să nu respecte ceea ce are de făcut. Îi aştept pe colegii mei să facem reforme la Guvern”, a completat prim-ministrul.

Ședința de Guvern de miercuri, 1 august, a fost suspendată temporar după ce premierul Florin Cîțu a încercat să introducă pe ordinea de zi programul Anghel Saligny, considerat a fi PNDL 3, dedicat primarilor. USR PLUS s-a opus, urmând ca ședința să se reia la ora 19.00. Ulterior, mai mulți lideri din USR PLUS a amenințat că ar putea să iasă de la guvernare.