Marile priorități ale PNL după congres. Șansele pentru refacerea coaliției și calculele moțiunii de cenzură

Congresul în urma căruia s-a ales noul președinte al PNL a blocat de luni bune mai multe reforme importante promise de către partide înaintea alegerilor parlamentare și a dinamitat funcționarea coaliției de guvernare.

Acum, după ce s-a ales noul lider al partidului, liberalii își schimbă prioritățile și trebuie să decidă cum vor rezolva problemele spinoase care s-au adunat.

Prioritatea numărul unu al echipei Cîțu, odată cu victoria de la alegerile din PNL, o reprezintă refacerea coaliției de guvernare. Concret, premierul va trebui să găsească o soluție prin care USR PLUS va dori să revină la guvernare. În paralel, formațiunea condusă de Dacian Cioloș și Dan Barna a anunțat că rămâne fermă pe faptul că nu-l mai doresc pe Florin Cîțu în rolul de premier. Totodată, USR PLUS a venit cu o condiție în plus și cere un calendar clar în ce privesc reformele.

„Dacă PNL vine cu alt premier nu o să spunem sărumâna, o să mergem cu un calendar foarte clar, cu termen clar asumate: desființarea SIIJ, zero taxe pe salariul minim, justiție, garanția pentru ambalaje. Altfel, vedem că guvernează foarte bine cu PSD. Nu suntem în poziția să mergem cu căciula în mână. Noi suntem reîncărcați moral în societate”, a relatat Dan Barna pe Facebook.

PNL așteaptă congresul USR PLUS

În ciuda criticilor venite dinspre vechii parteneri de coaliție, liberalii așteaptă să treacă congresul USR PLUS în urma căruia se va alege noul președinte și speră ca aceștia din urmă să fie deschiși către noi negocieri . Lupta dintre Dacian Cioloș și Dan Barna devine din ce în ce mai imprevizibilă după ce primul a câștigat, la diferență de două procente, primul tur al scrutinului. Totodată, relațiile dintre copreședinți a atins noi tensiuni după ce Dan Barna l-a acuzat pe Cioloș că este „omul sistemului”, motivând apoi că fondatorul PLUS a fost cel care a lansat prima săgeată.

Ulterior, Dacian Cioloș a răspuns cu aceeași monedă și a comparat atacul cu cele venite dinspre PNL sau PSD, pentru ca mai apoi să amintească neglijența lui Barna în sistemul de vot online.

„Dan m-a definit azi „om al sistemului”. O etichetă pe care mi-au pus-o pesediștii, peneliștii sau oficii de propagandă ale lor de-a lungul timpului. Nu înțeleg cum a acceptat să îl numesc eu, om al sistemului, secretar de stat în 2016. Sau pe Cristi Ghinea ministru, pe Cătălin Drulă consilier de stat și așa mai departe. Au făcut atunci pact cu un om al sistemului?. Dar dacă s-a deschis subiectul „sistemului”, aș vorbi mai degrabă și de cel intern de partid. Sistem forțat și condus fix de cei care mă acuză. De la Secretariatul General – care, din păcate, a făcut erori de netolerat în acest proces electoral - până la sistemul „autobuzelor” reîncărcate pentru turul 2 printr-o interpretare foarte lejeră a regulilor”, a precizat Cioloș.

În cazul în care liberalii nu vor putea reface alianța cu USR PLUS, singura variantă pentru asigurarea guvernării este o alianță cu UDMR și minorități, sprijinite în Parlament de către PSD. Totuși, liberalii sunt încă împărțiți în privința negocierii cu PSD. În discursul său de la congres, Florin Cîțu a declarat sâmbătă că PNL nu va negocia niciodată cu social-democrații. O zi mai târziu însă, din rolul de președinte al partidului, Cîțu a dat de înțeles că lasă o ușă deschisă pentru PSD și AUR în cazul în care nu se va ajunge la o înțelegere cu USR PLUS

„Vom discuta cu toţi cei care în Parlamentul României vor susţine un guvern şi nu vor o criză politică în România (…). Cu toate partidele. Pe de o parte, avem USR, care negociază cu PSD şi AUR, şi atunci nu ai ce să faci, nu negociem cu nimeni (…)”, a spus Cîțu duminică.

Moțiunea de cenzură

Curtea Constituțională ( CCR ) urmează să se pronunțe marți privind sesizarea Guvernului asupra unui conflict de natură constituțională între Guvern și Parlament pe tema moțiunii. În scenariul în care CCR respinge sesizarea, USR PLUS și AUR vor putea veni în Parlament cu moțiunea, care, conform calculelor, are șanse mari să treacă dacă USR PLUS, AUR și PSD vor vota pentru. În cazul în care CCR dă dreptate Guvernului, social-democrații au anunțat deja că vor depune propria lor moțiune de cenzură. În paralel, purtătorul de cuvânt al USR PLUS Ionuț Moșteanu a declarat luni că în acest scenariu „depunem imediat încă una”.