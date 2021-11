Florin Cîțu vrea să vadă proiectul de rectificare bugetară. Noua coaliție a convocat o întâlnire înaintea ședinței de guvern SURSE

Prima ședință a coaliției PNL-PSD-UDMR are loc vineri, 26 noiembrie, înaintea ședinței de guvern. Potrivit unor surse politice, președintele PNL Florin Cîțu a cerut să fie prezentat proiectul de rectificare bugetară.

Cîţu afirma joi, 25 noiembrie, la TVR, că rectificarea bugetară n-ar trebui să aibă un deficit mai mare de 7%.

”Veniturile la buget sunt mai mari cu 40 de miliarde faţă de anul trecut şi cu 38 de miliarde faţă de 2019. În 2019 erau tot felul de taxe pe care noi le-am scos. Fără aceste taxe reuşim în 2021 să avem venituri la buget mai mari cu 38 de miliarde", spunea el.

Florin Cîţu mai spunea că ei estimează acum, în noiembrie, un deficit de 5%, astfel că, să mai faci 2 puncte procentuale deficit în ultima lună este enorm.

”Am văzut rectificarea bugetară, menţinem deficitul peste 7%, am văzut că se alocă nişte sume în fondul de rezervă, se mai alocă nişte sume ... nu am văzut în detaliu, doar ce a fost prezentat. Cred că sunt unele cheltuieli care nu trebuiesc făcute acum, dar e decizia noului guvern. Proiectul de rectificare nu a fost făcut de noi, noi am lăsat parametrii, dar acest proiect cu 7,13% a fost făcut de noul ministru de Finanţe. Ştiu că se vor da mai mulţi bani la subvenţia pentru Metrorex şi CFR Călători, deşi acolo am spus de la începutul anului că fără o reformă nu mai dau bani. (...) am ţinut sub control aceste cheltuieli şi la rectificarea din vară, văd că acum se duc câteva sute de milioane şi către Metrorex şi către CFR Călători", a comentat Cîţu intenţiile noului Executiv.