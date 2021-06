Premierul Florin Citu a precizat luni ca nu au fost discutii despre o remaniere guvernamentala si el nu a vorbit despre niciun fel de remaniere. El a mai spus ca evaluarea ministrilor se face in fiecare zi, cu fiecare actiune, decizie, hotarare de Guvern, ordonanta sau explicatie publica.

De asemenea, seful Executivului a adaugat ca in legea bugetului de stat este inclus un articol care spune foarte clar ca executia deficitara bugetara poate duce la reducerea bugetului pentru ministerul respectiv, "ceea ce inseamna o bila neagra pentru ministrul respectiv".

Ads

"Nu stiu unde s-a discutat despre remaniere. Eu nu am discutat despre remaniere. V-am spus doar ca de fiecare data ca voi respecta Constitutia", a afirmat Florin Citu, intrebat luni la Parlament despre faptul ca a afirmat ca va respecta Constitutia si nu va tine cont de decizia partidului sau a coalitiei cu privire la o posibila remaniere in Guvern.

Chestionat daca ia in calcul o remaniere a ministrilor, premierul a raspuns: "Evaluarea se face in fiecare zi, a ministrilor, cu fiecare actiune, cu fiecare decizie, cu fiecare hotarare de Guvern, cu fiecare ordonanta, cu fiecare explicatie publica".

Intrebat in continuare daca mai sustine ideea ca rectificarea bugetara sa fie facuta cu mandatele ministrilor pe masa, prim-ministrul a replicat: "Am inclus in legea bugetului de stat un articol care spune foarte clar ca executia deficitara bugetara poate duce la reducerea bugetului pentru ministerul respectiv, ceea ce inseamna o bila neagra pentru ministrul respectiv. Haideti sa vorbim la rectificarea bugetara".