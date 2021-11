Liberalii decid marți dacă vor forma o coaliție cu USR sau cu PSD. Cuvântul de ordine este „flexibilitate”

Biroul Politic Național al PNL se întâlnește marți, 2 noiembrie, pentru a decide care sunt pașii de urmat după ce premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și-a depus mandatul. Biroul Executiv propune BPN o „flexibilizarea mandatului şi iniţierea de negocieri cu toate partidele democratice”.

„BEx i-a propus domnului Nicolae Ciucă, premier desemnat, să depună mandatul de premier dsemnat. A fost o decizie a BEx. A doua decizie de a propune BPN - mâine (n.r. marți) o să fie un BPN în format fizic - de a flexibiliza mandatul PNL şi de a începe negocieri cu toate forţele democratice din Parlamenul României pentru formarea unei majorităţi. Mâine seară vom stabili detalii - echipe de negociere”, a precizat Cîţu după şedinţa conducerii liberale.

Florin Cîţu a argumentat că au fost trei consultări şi de fiecare dată decizia partidului nu a fost de a flexibiliza.

”Acesta este momentul în care s-a ajuns la această discuţie. Mâine (n.r. marți) vom vedea în BPN, mâine vedem care este decizia”, a adăugat preşedintele PNL.

El a precizat că PNL va lua o decizie pentru propunerea de premier.

”Data trecută şiţi că eu am făcut propunerea. Vom vedea în funcţie şi de negocieri care va fi propunerea de premier”, a subliniat Cîţu.

La rândul său, Ciucă a explicat că a sperat că va reuşi să cristalizeze o soluţie politică.

”Aşa cum am afirmat inclusiv sâmbătă, am pornit în toate demersurile de la realitate, şi realitatea matematică este cea pe care o cunoaştem. Am sperat că voi reuşi să cristalizez o soluţie politică astfel încât să primesc acordul pentru un guvern minoritar în Parlament”, a spus Ciucă, după şedinţa partidului.





Dîncu: Vom consulta şi noi partidul în zilele acestea repede şi vom găsi o soluţie



Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat, luni seară, că social-democraţii vor consulta partidul pentru a vedea dacă vor intra sau nu la guvernare alături de PNL, precizând că nu poate spune din start că vor să participe deoarece nu au fost invitaţi de nimeni.

Vasile Dîncu a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă PSD va face Guvern cu PNL şi a răspuns: ”Încă este mingea la preşedintele României şi la PNL. Ei sunt la bătaie în acest moment. Noi suntem circumspecţi în momentul ăsta, dar asta nu înseamnă că suntem negativişti”.

Dîncu crede că PNL va încerca prima dată să negocieze cu USR.

”Ne gândim că prima lor variantă pe care o vor alege în mod firesc, şi noi înţelegem de ce, vor încerca să readucă USR-ul, pe Dacian Cioloş, la masa negocierilor pentru a face împreună o majoritate. Dacă nu vor recurge la acest lucru, atunci noi aşteptăm să vedem ofertele pe care le vor face celelalte partide. Noi am fost flexibili încă de la început şi le-am cerut şi lor să nu mai pierdem timpul, să treacă peste acea soluţie cu Guvernul minoritar. Acum noi am propus program, puncte de program, am propus Guvern de tehnocraţi sau în ultima instanţa, dar nu am putut să discutăm acest lucru, nu l-am discutat niciodată serios, au fost doar discuţii individuale sau o participare a PSD eventual la o guvernare”.

Vasile Dîncu a precizat că PSD nu a fost invitat de nimeni să intre la guvernare, dar este dispus să caute o soluţie împreună cu PNL.

“Acesta nu este un lucru foarte simplu pentru că noi putem lua o decizie peste noapte, nici preşedintele, nici noi. Există multe incompatibilităţi care au fost chiar în această perioadă mi s-au părut că s-au multiplicat între PNL şi PSD. Ei au o hotărâre a unui for important - lipsa de colaborare cu PSD. Dacă va dispărea şi această piedică ultima statutară, vom consulta şi noi partidul în zilele acestea repede şi vom găsi o soluţie. Nu spunem din start că vrem să participăm pentru că nu ne-a invitat nimeni, nici înainte şi nici acum. Suntem deschişi să căutăm o soluţie împreună cu PNL şi celelalte partide, USR şi ceilalţi”, a transmis Vasile Dîncu.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD a mai afirmat că nu crede că social-democraţii vor merge cu o propunere de premier la consultările de la Palatul Cotroceni.





Florin Roman: Aveam decizia de a nu discuta cu PSD

Deputatul liberal Florin Roman a declarat luni seară la Antena 3 că PNL-ul are deja decizia de a nu discuta cu PSD.



„Ne-a informat că nu a reușit să coaguleze o susținere. Prin urmare, în urma discuțiilor, s-a luat această decizie de depunere a mandatului însoțită de a doua decizie, flexibilizarea mandatului. Aveam decizia de a nu discuta cu PSD. Practic mandatul nostru este flexibilizat în sensul de a avea discuții cu toate partidele democratice, mai puțin cu cei de la AUR, astfel încât să avem un guvern cu puteri depline cât mai repede.

Le-am prezentat colegilor aceste calcule, o alianță PNL USR UDMR ar înemna 224 de voturi și practic cu votul colegilor de la minorități ar presupune o majoritate la limită. Pe cealaltă variantă sunt 157 voturi ale PSD și 120 de voturi ale PNL ar însemna o majoritate mai mult decât confortabilă care ar presupune și o discuție despre revizuirea constituției.

Nu renunțăm la ideea de a avea premier de la PNL. Această solicitare este legitimă. De ce te-ai duce într-o negociere în care să spui renunț la premeir. PNL nu face condiționări care nu -și au locul într-o negociere. Nu vom impune partenerilor pe cine să desemneze ministru. Asta e treaba fiecărui partid.

Vom încerca să generăm această majoritate, în momentul în care o vom avea vom ieși și vom anunța public. Ideea e că cel care va merge în Parlament va trebui să adune în jurul lui și o majoritate. Cred că termenul poate fi mai scurt, de la 3 până la 5 zile”, a declarat Florin Roman