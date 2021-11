Lider liberal: „Vom milita pentru a nu creşte taxele. PNL este un partener onest al mediului de afaceri”

PNL va milita pentru a nu creşte taxele, a susţinut deputatul liberal de Olt Gigel Ştirbu, care a arătat că în primele 10 luni ale acestui an au fost colectate la buget venituri mai mari atât faţă de anul trecut, cât şi faţă de 2019.

Potrivit deputatului liberal, veniturile bugetare colectate în primele 10 luni ale anului 2021 sunt cu 18% mai mari faţă de cele din 2020 şi cu 14% mai mari faţă de cele din anul 2019.

Ads

"PNL este un partener onest şi transparent al mediului de afaceri şi vom milita pentru a nu creşte taxele. Am arătat că atunci când investeşti în economie, poţi să ai venituri la buget mai mari fără să creşti taxele. Conform Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în primele zece luni din 2021 am colectat venituri mai mari cu 18% faţă de 2020 şi cu 14% mai mari faţă de 2019. Suma absolută colectată suplimentar faţă de 2020 este de 40 de miliarde de lei, iar faţă de 2019 este 31,5 miliarde lei. Anul 2019 este un an neafectat de contextul pandemic în România", a scris Gigel Ştirbu, joi, într-o postare pe facebook.

Gigel Ştirbu a adăugat că s-a înregistrat o creştere şi la rambursările de TVA, atât în privinţa numărului cererilor soluţionate, cât şi a sumelor rambursate.

"Cu privire la rambursările de TVA, am înregistrat o creştere de 31% a numărului cererilor soluţionate, faţă de anul 2019. Pe de altă parte, suma rambursată în plus este de 5 miliarde de lei", a adăugat deputatul liberal.

PSD a făcut la negocierile privind programul de guvernare propuneri pentru a creşte veniturile statului, printre care se numără şi taxarea "luxului", a declarat, miercuri, prim-vicepreşedintele partidului Sorin Grindeanu.

Joi, liderul PSD Marcel Ciolacu a publicat un editorial în care a argumentat necesitatea introducerii unei cote de taxare mai ridicată pentru cei cu venituri mari.

Ads

Negocierile dintre PNL, PSD şi UDMR pentru programul de guvernare au început, miercuri, cu partea economică şi socială.