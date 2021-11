PNL și iluzia unei alianțe cu PSD. Analist: „Nu vor să guverneze cu 30% al lor și cu un partid care, în realitate, mai are 15% și e în plină destrămare”

În condițiile în care Klaus Iohannis și Florin Cîțu nu par a accepta refacerea coaliției cu USR cu un alt premier, singura speranță a liberalilor pare a fi formarea unei noi majorități împreună cu PSD-ul. Deși Florin Cîțu încă mai speră ca liberalii să numească viitorul premier și într-o astfel de coaliție, sociologul Sebastian Lăzăroiu este de părere că PSD-ul nu are de ce să accepte să facă parte dintr-un guvern cu un partid liberal în destrămare și că strategia social democraților va fi aceea de a forța alegerile anticipate urmate de victorii electorale pe linie.

„Dacă nu se mai întâmplă vreun miracol până miercuri (de pildă să lăcrămeze icoana sfântului Cîțu), evenimentele încep să intre în linie dreaptă.

După ziua de miercuri, când cel mai probabil propunerea de cabinet PNL-UDMR o să cadă cu zgomot,mai rămân câteva opțiuni pentru încheierea crizei:

- alegeri anticipate (la primăvară)

- guvern PSD-PNL, cu premier PSD



- guvern PNL-USR-UDMR, cu premier PNL, altul decât sfântul Cîțu.

Liberalii au împins singuri jocul până aici, deși aveau toate datele pe 3 septembrie 2021, dacă nu cumva chiar pe 15 decembrie 2020, pentru a face o analiză lucidă.

Președintele Iohannis mai are un singur glonț - desemnarea unui premier de la PSD (dacă PSD va propune un premier). Evident, PSD nu poate face guvern decât cu PNL, liberalii ca vioara a doua, puțin spartă și prost acordată. Le convine celor din PNL? Ok, foarte bine, se deblochează criza, pierd șefia guvernului și-și văd de afaceri. Mi-e teamă însă că pe cei de la PSD îi aranjează chiar mai puțin formula asta, fiindcă nu vor să guverneze cu 30% al lor și cu un partid de 23% (după subțierea grupului parlamentar), care, in realitate, mai are 15% și e în plină destrămare.

Ca să evite combinația, Ciolacu nu trebuie decât să pună niște condiții greu de acceptat liberalilor (de pildă, să aibă drept de veto pe miniștrii propuși de partener sau un program de guvernare ultra-populist). Premierul desemnat de la PSD își va depune mandatul și va spune, pe bună dreptate, că singura soluție rămân alegerile anticipate. Dacă președintele refuză să dizolve parlamentul, PSD va iniția suspendarea. Și ea se va face. La cum arată sondajele, președintele va fi demis prin referendum, după care urmează haosul total, ulterior absorbit într-o nouă ordine, începând cu 2021- PSD va avea guvernul și funcția de președinte.

Nu știu cine le-a băgat in cap liberalilor ideea cu guvern minoritar, dar nu le-a vrut binele. Comparația cu 2007-2008 le-am făcut-o eu încă din septembrie (al context social-economic, alt context politic, alt electorat). PSD, cu 40% în sondaje, n-are cum să susțină un guvern minoritar format de un partid comprimat la 15% și în plină degringoladă. Cu atât mai puțin ar accepta un guvern majoritar PSD-PNL, cu premier de la PNL.

Așadar, mai rămâne o singură variantă, dar nici aceea nu mai e la fel de solidă. Guvern PNL-USR-UDMR, cu un premier PNL, dar nu Cîțu. Poate va trece de parlament.

Repet, poate...Fiindcă, azi, cele trei partide nu mai au majoritate fără grupul lui Orban. Mai mult, orice condiții ar încerca sa pună PNL celor de la USR, pentru un nou cabinet, trebuie să se aștepte la rezistență maximă din partea lor. Poziția de negociere a liberalilor este acum, când vorbim, semnificativ slăbită de aventura pe care au pornit-o cu veselie la inceputul toamnei. Pozitia e chiar mai slabă decât în decembrie 2020, când au ieșit pe al doilea loc în alegeri.

Dar să zicem că PNL își face curaj și merge la anticipate, sperând să rămână un partid balama, de 10-15%, și să se milostivească de ei PSD cu niște ministere. PSD nu va face asta. PSD va prefera să meargă în tandem cu AUR și să-l demită pe Iohannis, imediat după anticipate, practic, realizându-și visul din 2024 (cu alegeri simultane câștigate pe toată linia) cu trei ani mai devreme.

Acum, că au tot tabloul, cei de la PNL își pot face singuri niște calcule, pe care le puteau face la fel de bine în septembrie.

Later Edit: Ciucă și-ar fi depus mandatul în ședința de la ora 20, convocată de urgență de liberali. E o șansă pentru PNL să se întoarcă la negocierea cu USR, dar si cu Orban (din nefericire pentru ei). Altfel, tot ce am scris mai sus rămâne valabil in caz ca negocierea eșuează. E de ajuns să mai cadă un guvern și e șah-mat. Liberalii n-au făcut decât să cumpere timp, dar pe Ciolacu nu-l deranjează. Timpul curge in favoarea PSD”, a scris luni, 1 noiembrie, Sebastian Lăzăroiu pe pagina sa de Facebook.

Biroul Politic Național al PNL se întâlnește marți, 2 noimebrie, pentru a decide care sunt pașii de urmat după ce premierul desemnat, Nicolae Ciucă, și-a depus mandatul. Biroul Executiv propune BPN o „flexibilizarea mandatului şi iniţierea de negocieri cu toate partidele democratice”.

„BEx i-a propus domnului Nicolae Ciucă, premier desemnat, să depună mandatul de premier dsemnat. A fost o decizie a BEx. A doua decizie de a propune BPN - mâine (n.r. marți) o să fie un BPN în format fizic - de a flexibiliza mandatul PNL şi de a începe negocieri cu toate forţele democratice din Parlamenul României pentru formarea unei majorităţi. Mâine seară vom stabili detalii - echipe de negociere”, a precizat Cîţu după şedinţa conducerii liberale.