De ce nu va accepta PNL un guvern minoritar. „Înseamnă foarte mulți bani pierduți care trebuie dați PSD în loc să fie ascunși de USRPLUS”

Deși unele voci din conducerea PNL au început să anunțe că sunt dispuși la un guvern minoritar susținut de către PSD, sociologul Barbu Mateescu este de părere că această variantă este una pe care liberalii nu o doresc în realitate. Motivul principal ar consta în faptul că o astfel de variantă implică „o taxă” către PSD, mult mai costisitoare comparativ cu o colaborare cu cei din USR.

Sociologul susține că liberalii știu că Iohannis este cel care i-a aruncat în brațele PSD.

„Absolut niciunul din statusurile "echipei câștigătoare" nu e pe bune. Toți știu că Iohannis i-a băgat în gura PSD menținându-l pe Cîțu premier. Asta înseamnă foarte, foarte mulți bani pierduți care trebuie dați PSD în loc să fie ascunși de USRPLUS și folosiți după cum dorea PNL. În spatele cuvintelor fiecărui membru PNL din echipa Cîțu zace furia.

Dar furia nu pe USRPLUS, pe care PNL i-a tratat întotdeauna de idioți și deci nici măcar demni de furie, ci furia pe Iohannis. Nimic din ceea ce scriu ei nu este real. Niciunul din ei nu îl respectă pe Cîțu, mulți nici nu știu cine și de ce l-a parașutat în partid iar dacă aveau ceva dubii cu privire la capacitățile sale, totul s-a clarificat după ce le-a distrus o alianță cu un partid care urma să pice de fraier de-a lungul anilor următori și să fie blamat pentru toate problemele guvernării.

Cuvânt cu cuvânt pe Facebook, om cu om, filială cu filială, lider trimis în studiouri de televiziune după lider trimis în studiouri de televiziune, toți joacă o piesă de teatru. Din cauza faptului că Iohannis îl vrea pe Cîțu (deci PSD) și nu pe Orban (deci USRPLUS), ei vor pierde BANI. Dar pentru a nu pierde BANII RĂMAȘI, trebuie să se prefacă că "USRPLUS ne-a obligat..." când realitatea este "Iohannis ne-a obligat..."”, susține Barbu Mateescu.

În opinia acestuia Emil Boc susține echipa Cîțu din dorința de a fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale din 2014.

„Eu știu foarte bine de ce Emil Boc face ce face. Și îl iert. Să ne înțelegem, n-am nicio pretenție ca un non-clujean (sau alți locuitori ai Clujului de altfel) să îl înțeleagă darămite să îl ierte. În cea mai nenorocită stare e Bolojan, care-și dă seama că în plan strategic se întâmplă ceva grav. Restul asta e”, a completat acesta.









PNL anunță varianta guvernului minoritar



Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat, marți seară, la B1TV, că liberalii lucrează și pe varianta guvernului minoritar PNL în cazul în care USRPLUS va refuza să revină la guvernare.

Liderul PNL a dat asigurări ferme că liberalii nu vor renunța la Florin Cîțu, dar a transmis că reprezentanții USRPLUS ”or să vină la guvernare” și cu Florin Cîțu premier.

Sighiartău a transmis că prima variantă a PNL rămâne, totuși, alianța cu USRPLUS ”pentru o majoritate viabilă pe termen mediu și lung”.

Secretarul general al PNL i-a descris pe foștii colegi de coaliție drept ”imaturi” și ca ”un partid lipsit de experiență guvernamentală și că nu știe să reacționeze în cazul unei crize, și nici nu înțelege ierarhia statului român”.





Liberalii, val de mesaje împotriva unei alianțe cu PSD



Mesaje postate pe Facebook în ultimele ore, de 32 parlamentari liberali, au ca temă ruperea coaliției de guvernare și o posibilă colaborare a PNL cu PSD.

Este vorba de parlamentari PNL, susținători ai lui Ludovic Orban, care au început să dea mesaje de respingere a unei posibile înțelegeri cu PSD pentru susținerea Guvernului, alternativă la actuala coaliție.

”2024 este mult mai aproape de cat pare. Ne asteapta un test important cu patru randuri de alegeri.

Ii invit pe colegii care cocheteaza cu optiunea unei sustineri a PSD sa reflecteze bine ce spatiu de manevra din perspectiva reformelor

ar mai avea un guvern liberal in respectiva ipostaza. Cum vom putea duce la indeplinire agenda de reforme pe care ne am asumat-o? Cu ce costuri?” se menționează în mesajul fostului ministru Alexandru Nazare.

”PSD cere. PSD comandă PNL ceea ce trebuie să facă. PSD să fie servit. PSD așteaptă ca PNL de la guvernare să îi rezolve urgent ..... x, y, z. Indiferent de argumentele de bun simț.

Florin, are you kidding me?

Cum de ne-ai adus aici? Tu lângă PSD și negociindu-se pentru tine cu PSD? Incredibil” scrie și Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii.