Cum explică Florin Cîțu blocajul de la negocieri: ”Problema nu este numele, ci că ambele partide vor să fie primele în rotativă”

Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat miercuri seară, 17 noiembrie 2021, că blocajul de la negocierile cu PSD și UDMR pentru formarea guvernului nu ar fi legate de faptul că el este propunerea de premier a partidului.

Premierul interimar susține că blocajul este cauzat de faptul că ambele partide vor să fie prima opțiune în varianta rotativă.

”Am luat act de decizia PSD de a-l avea ca premier pe Marcel Ciolacu și sistem rotativ.

Spre deosebire de PSD, PNL nu pune condiții. Problema nu este numele, ci că ambele partide vor să fie primele în rotativă. După ce vom stabili acest lucru, vom vorbi și despre nume. Vom stabili prin negocieri”, a declarat Cîțu la finalul întâlnirii cu liberalii.

Întrebat dacă problema nu este tocmai faptul că PSD a anunțat că nu este de acord să revină în funcția de premier, liderul PNL a răspuns: ”Dar a anunțat pe cine susține?”

Premierul interimar a precizat că, în ședința de marți, liberalii au decis o flexibilizare a mandatului de la negocierile cu PSD, în sensul că premier poate fi orice membru al partidului, dar a amintit și de hotărârea Biroului Național, negând că ar exista o ruptură în PNL.

”Mandatul PNL de acum este să avem o guvernare în următorii trei ani cu premieri în sistem rotativ și noi am decis să fie în prima parte un premier PNL.

Nu există o ruptură în partid. Mă uit la votul de aseară, care a fost în majoritate covârșitoare pentru propunerea pe care am făcut-o eu în BEx.

Aseară am votat că orice membru al partidului poate fi premier, mai flexibil de atât nu se poate. În acest moment, numele nu contează dacă nu e stabilit de la ce partid va fi primul premier.

PNL nu a spus că domnul Ciolacu nu poate fi premier. Decizia Consiliului Național al PNL spune să președintele partidului este premier”, a adăugat liderul liberalilor.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă este o variantă, Cîțu a răspuns: ”Dacă este propus și votat, bineîntels, dar nu este propus. În acest moment, nu avem niciun motiv sa facem acest lucru.”

Premierul interimar a subliniat că s-au făcut pași importanți în negocieri și că acestea vor continua, deși discuțiile de miercuri au fost anulate.

”Am făcut pași importanți, mai avem puțin în privința programului de guvernare.

Trebuie să găsim o soluție să mergem cu o singură persoană la Cotroceni.

Când am început aceste negocieri, partidele erau cu opinii diametral opuse. Astăzi suntem mult mai aproape decât eram în urmă cu două săptămâni”, a adăugat Cîțu.

Liderul PNL a mai precizat că i-a propus liderului PSD ca Alexandru Rafila să preia funcția de premier, dar Ciolacu nu a fost de acord.