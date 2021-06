Motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD, a picat marti, 29 iunie, la vot, dupa ce, din cei 355 de parlamentari prezenti, doar 201 au votat "pentru". Motiunea avea nevoie de cel putin 234 de voturi pentru a fi adoptata.

De asemenea, a fost inregistrat si un vot impotriva.

Vicepremierul Dan Barna a fost unul dintre primii lideri ai coalitiei de guvernare care au reactionat dupa esecul motiunii. Acesta afirma intr-un mesaj pe Facebook ca "revolutia bunei guvernari merge mai departe"

"Construim pas cu pas, lege cu lege si om cu om, o Romanie care nu ii place PSD-ului. O Romanie onesta, dezvoltata si asezata pe baze durabile. Iar spectacolul disperarii voastre e induiosator, dar nu o sa ne opreasca din drum. Nu sunt eu cel care sa va dea sfaturi, dar daca o tineti asa, pana si copiii au sa vada intr-o zi ca sunteti un partid al subdezvoltarii si saraciei. Un partid al trecutului. Pe axa Iliescu-Dragnea-Ciolacu incercati de 30 de ani sa puneti frana Romaniei", a notat Dan Barna pe Facebook.

O reactie a venit si din partea presedintelui PNL Ludovic Orban care a afirmat ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Executivului a fost un balon de sapun care s-a spart. De asemenea, acesta a venit si cu o replica pentru premierul Florin Citu care a afirmat in plenul Parlamentului ca alegerile interne din PNL au fost "transate".

"A fost un balon de sapun. Azi s-a spart, motiunea de cenzura a cazut la un numar de voturi foarte mare. Coalitia guverneaza in continuare si aplicam programul de guvernare pe care ne-am angajat in fata Parlamentului si a romanilor sa il punem in practica. Astazi am aratat forta pe care o am in partid pentru ca niciun parlamentar al PNL nu a votat motiunea de cenzura, asa cum am hotarat", a afirmat Ludovic Orban.

Intrebat despre afirmatia lui Florin Citu din plen legata de alegerile din PNL, Ludovic Orban a declarat: "A transa inseamna a desparti. Mi se par total nepotrivite. Ca premier care e in fata unei motiuni de cenzura, trebuia sa se concentreze pe rezultatele pozitive ale guvernarii, sa combata calomniile din motiune. Nu era momentul potrivit pentru a se referi la alegerile interne din PNL".

Premierul Citu a spus, in discursul de la dezbaterea motiunii, ca a "transat" alegerile din PNL.

"Domnilor de la PSD, degeaba sperati. Va mintiti singuri. Dupa 25 septembrie va fi si mai rau pentru dvs. Am transat alegerile din PNL, de cine va e cel mai frica nu scapati."