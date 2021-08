Fost ministru al Justiției, atac la premierul Cîțu pe tema Secției Speciale: „PNL a pierdut un an în care nu a făcut niciun gest de desființare a SIIJ”

Fostul ministru al Justiției din cabinetul Cioloș, Raluca Prună, a criticat valul de atacuri venite din partea premierului Cîțu, dar și al șefului statului, față de ministrul Stelian Ion pe tema stagnării reformelor din Justiție.

Raluca Prună îi reproșează premierului lipsa de inițiativă pe tema desființării Secției Speciale și cinismul cu care acum î-l atacă pe ministrul Justiției.

„Am si eu cateva intrebari pentru premierul Citu. Tin de logica: cum puteti fi de acord cu Presedintele cand ataca ministrul justitiei pentru o chestiune in care toti sunteti de vina mai putin ministrul Ion? Cum puteti fi de acord cu Presedintele care cere dessfiintarea SIIJ cand dvs ati tratat cu lejeritate tema mai acum vreo luna, cand ati declarat rituos ca dvs ati desfiintat SIIJ si ca tema e incheiata?

Justitia este in Romania un subiect dificil. Si o tema pe care mai toti politicienii o resusciteaza exclusiv cand e nevoie de ceva emotie publica, caci in rest nu isi doresc deloc o justitie independenta. In orice caz PNL a pierdut un an in care singur la guvernare fiind nu a facut niciun gest de desfiintare a SIIJ.

Ce vreau sa spun este nu suntem toti amnezici. For a change poate va mai luati si de UDMR care va serveste perfect in opozitia desfiintarii SIIJ”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.









Declarațiile lui Florin Cîțu



Premierul Florin Cîțu a declarat joi, 5 august, că este de acord cu președintele Klaus Iohannis pe subiectul criticilor la adresa ministrului justiției, Stelian Ion, pentru faptul că nu a fost încă desființată Secția Specială pentru magistrați.



Premierul a spus că este „rolul ministrului justiției să împingă aceste proiecte de la spate”.

„Sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri. Avem obiective și avem așteptări. Eu am spus de fiecare dată și la coaliție «haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluții». Am fost de acord să spunem că până aici poate nu am mers pe cel mai bun drum, mergem înapoi să găsim soluția.

Obiectivele noastre rămân aceleași – desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției, deci toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj, câteodată, că poate n-am găsit cea mai bună soluție. Dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul ministrului justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate.

În continuare va avea susținerea mea și când vor găsi o soluție, eu voi merge pe acea soluție. Numai prin dialog se poate face acest lucru. De aceea, le-am spus tuturor să stăm la masă, să discutăm, să găsim cea mai bună soluție. Fără dialog, fiecare vorbim fiecare prin presă cu celălalt, nu vom putea găsi această soluție. Ministrul justiției are un rol important în tot acest angrenaj”, a spus Florin Cîțu.

Anterior, președintele Klaus Iohannis l-a criticat pe ministrul Stelian Ion pentru faptul că SIIJ nu a fost desființată încă - „Mai sunt multe lucruri care nu funcţionează. Bunăoară, SIIJ nu a fost desfiinţată, chit că toată lumea s-a lăudat că aşa va face, dar ministrul Justiţiei nu a găsit încă calea potrivită”, a spus Klaus Iohannis.





Culisele conflictului dintre Klaus Iohannis și Stelian Ion



Șeful statului îi aduce ministrului trei “capete de acuzare”: 1. A încercat să-l transforme în președinte-spectator la numirea procurorilor-șefi. 2. A demarat procesul de selecție pentru viitorul șef al DIICOT fără să primească acceptul de la Cotroceni. 3. Nu a găsit consens politic pentru a desființa Secția Specială. Cum stau lucrurile în realitate.

Conflictul dintre Klaus Iohannis și Stelian Ion s-a aprins în primavară, când ministrul Justiției a trimis către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propunerile de modificare ale legilor Justiției, măcelărite în era Dragnea. Concret, Stelian Ion a propus ca avizul CSM la numirea procurorilor-șefi (Parchetul General, DNA și DIICOT) să fie obligatoriu, nu consultativ, cum este în acest moment. Procedura e următoarea: ministrul Justiției propune procurorii-șefi, CSM avizează consultativ, iar președintele acceptă sau respinge propunerea. În cazul unui aviz obligatoriu de la CSM, președintele n-ar mai putea numi un procuror-general strict în baza unei înțelegeri politice cu ministrul Justiției, ignorând avizul CSM.

Președintele Klaus Iohannis s-a arătat profund deranjat de faptul că ministrul Justiției vrea să-l transforme în președinte-spectator. Șeful statului are de partea sa Constituția, care spune că președintele numește procurorii-șefi, însă propunerea ministrului Justiției a venit în baza programului de guvernare al coaliției, care stipulează aviz confom (obligatoriu) din partea CSM la numirea procurorilor. În plus, forurile internaționale din aria statului de drept recomandă întărirea rolului CSM și diminuarea influenței politice la numirile din Justiție.

Al doilea moment tensionat în relația dintre Klaus Iohannis și Stelian Ion a vizat desființarea Secției Speciale pentru magistrați, marea promisiune a USR PLUS și PNL din campania electorala. Stelian Ion a trimis la Parlament proiectul de lege care prevede desființarea Secției Speciale, ghiuleaua creată de PSD împotriva magistraților incomozi. Însă UDMR s-a opus proiectului, refuzând ca dosarele de corupție ale magistraților să se întoarcă de la Secția Specială la DNA. Poziția maghiarilor a fost susținută și de juriștii PNL, partidul președintelui Iohannis. Fără voturile UDMR, proiectul nu poate fi adoptat de Parlament. Încercând să deblocheze situația, ministrul Stelian Ion a apelat la președintele Klaus Iohannis, care a refuzat să se implice, susțin surse guvernamentale. Ieri, șeful statului l-a acuzat pe Stelian Ion că nu a reușit să găsească o soluție pentru desființarea Secției Speciale, deși problema nu mai ține de Ministerul Justiției, ci de Parlament. “Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR, nu înspre Ministerul Justiției”, a reacționat Stelian Ion.

Numirea viitorului șef al DIICOT e un alt motiv de ceartă între ministru și președinte. Stelian Ion a demarat procedura de selecție pentru șefia DIICOT fără să primească acceptul de la Cotroceni, susțin sursele citate. Klaus Iohannis are o listă scurtă de favoriți, însă Stelian Ion vrea o procedură transparentă de selecție, motivând că nu vrea să repete precedentul Hosu. Anul trecut, președintele Klaus Iohannis și ministrul de atunci al Justiției, Cătălin Predoiu, au instalat-o în fruntea DIICOT pe Giorgiana Hosu, în ciuda avizului negativ de la CSM. Hosu a demisionat din fruntea DIICOT după ce soțul său a fost condamnat pentru corupție. S-a pensionat la numai 48 de ani, urmând să încaseze pensie specială.