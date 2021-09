Jocul moțiunilor de cenzură. Cum s-ar putea salva Florin Cîțu

PSD, AUR și USR PLUS au anunțat fiecare câte o moțiune de cenzură împotrivă Guvernului Cîțu. Divizarea opoziției ar fi, de fapt, salvarea lui Florin Cîțu. Premierul mizează că USR PLUS nu se va asocia cu AUR sau cu PSD, susțin surse politice pentru Ziare.com.

USR PLUS amenință că va depune moțiune de cenzură dacă Florin Cîțu nu demisionează din fruntea guvernului. Însă premierul nu va renunța de bună-voie la funcție, din moment ce se bazează pe susținerea PNL și a președintelui Klaus Iohannis. Prin urmare, USR PLUS va fi nevoit să depună moțiune dacă vrea să-l trântească pe Cîțu. Însă partidul condus de Dan Barna și de Dacian Cioloș nu are suficienți parlamentari (117) pentru a iniția singur o moțiune, deci are nevoie de parteneri. Practic, USR PLUS ar trebui să se asocieze cu PSD sau cu AUR, o mutare care va stârni reacția dură a electoratului de dreapta.

AUR a anunțat încă de miercuri, prima zi a sesiunii parlamentare, că va depune moțiune, însă nu are suficiente semnături. George Simion a anunțat că parlamentarii AUR ar putea semna moțiunea USR PLUS, un demers care ar legitima AUR, dar care ar afecta USR PLUS.

PSD are singur numărul de semnături necesare pentru a depune moțiune. Social-democrații vor să-i ademenească pe cei din USR PLUS să semneze moțiunea lor, motivând că sunt cel mai puternic partid de opoziție. Însă USR PLUS ar vrea să-l dea jos pe Cîțu, dar fără să se asocieze cu PSD, lucru imposibil.

Pentru a trece moțiunea de cenzură, PSD, AUR și USR PLUS trebuie să voteze cot la cot. Mai există și varianta în care PSD să depună singur moțiune de cenzură, dar USR PLUS și AUR să nu o voteze. Apoi USR PLUS și AUR să depună o altă moțiune de cenzură, dar PSD să nu o voteze, deși social-democrații ar fi acuzați de blat cu PNL.

Potrivit unor surse politice, în cazul în care Florin Cîțu nu demisionează în Weekend, USR PLUS va depune moțiune de cenzură la începutul săptămânii viitoare alături de AUR, pentru a forța PSD să se ralieze demersului.