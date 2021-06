Domeniul HoReCa va fi scutit de plata impozitului specific pana la finalul anului

Premierul Florin Citu a anuntat joi, 24 iunie, ca guvernul a aprobat ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific pana la 25 decembrie.

"Astazi am adoptat un nou text intr-o ordonanta a finantelor care nu era pe ordinea de zi. Acest text nu era pe ordinea de zi, dar am eliminat sau scutim de plata impozitului specific domeniul HoReCa pana la finalul anului, pana la 25 decembrie; aceasta scutire expira in aceasta luna si atunci prelungim aceasta scutire pentru domeniul HoReCa pana la finalul anului - a fost aprobata si aceasta in sedinta de guvern de astazi", a declarat premierul, joi, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

Provocarea cu care se lupta mai nou patronii din HoReCa

Patronii din HoReCa au reluat recrutarile la un nivel similar celui din 2019, dar se lupta cu o competitie puternica din partea operatorilor din domeniu, din strainatate, potrivit unui comunicat al unei platforme de recrutare din Romania.

Nevoia angajatorilor de a-si reintregi echipele este cu atat mai mare cu cat a inceput sezonul estival, au fost reluate evenimentele private si corporate, iar restaurantele, terasele si hotelurile functioneaza din nou intr-o dinamica normala.

"Cu toate acestea, daca piata angajatorilor din HoReCa si-a revenit la ce stiam in 2019, piata candidatilor s-a schimbat destul de mult. O buna parte dintre cei care lucrau in domeniu si au ramas fara job in 2020 sau, pur si simplu, s-au speriat de restrictiile impuse in acest sector si si-au pierdut increderea in revenirea lui au decis sa plece spre zone mai stabile. Retailul, spre exemplu, a fost unul dintre domeniile care au preluat cei mai multi candidati care au parasit HoReCa. O data pentru ca aici s-au facut constant angajari masive si nu doar in Bucuresti, ci si in tot restul tarii. Apoi, pentru ca este un domeniu in care te poti angaja si daca nu ai cursuri de specialitate, deci schimbarea se poate face destul de repede", a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit sursei citate, in acest moment, angajatorii din Romania au o competitie puternica din partea operatorilor de turism si HoReCa din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din Romania.