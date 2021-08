Guvernați, Cîțu&Barna, guvernați!

Lupta din PNL e încheiată. Orice s-ar mai întâmpla în următoarea lună, știm că Florin Cîțu va conduce atât Guvernul, cât și partidul din septembrie. Și nu e de joacă cu situația din sondaje – care chiar dacă nu e atât de mohorâtă precum o prezintă unele știri, e totuși alarmantă.

Citeste toate textele scrise de Ovidiu Raetchi pentru Ziare.com

În sociologie trendul e decisiv – și e limpede că vedem un trend descedent pentru partidele de guvernare pe fondul luptelor din PNL și, în paralel, dintre PNL și USR.

Din acest motiv, lupta cu Ludovic Orban ar trebui să se oprească în PNL. Dacă Orban a ales varianta atacului împotriva propriei guvernări în speranța că mai poate schimba ceva în perspectiva Congresului, e alegerea lui, care, în final, tot pe el îl va afecta. Dar Cîțu și cabinetul său trebuie să uite de Orban – care ține deja de trecut – și să se concentreze exclusiv pe actul de guvenare. Greșelile de comunicare din ultima perioadă apar tocmai pentru că energia și atenția miniștrilor au mers prea mult în direcția unei lupte de partid deja tranșate. O scădere a PNL-USR favorizează un bloc bizar de Opoziție socialist-naționalistă, cu un partid inutilizabil la Guvernare (AUR) și un PSD încă năuc și confuz.

PSD nu a făcut nimic consistent pentru a merita o reconsiderare din partea electoratului: câteva glumițe pe Facebook și o luptă absurdă pentru sectorul 1 – ăsta e tot portofoliul formațiunii lui Ciolacu în ultimele luni. E nepermis ca acest PSD să fie lăsat să renască, prin erorile dreptei, după perioada jenantă Dragnea-Dăncilă. Dar, pentru a nu permite această renaștere, trendul guvernării trebuie redresat acum, nu după Congresul PNL, când riscă să aibă deja o greutate gravitațională prea mare. Toată energia și toată atenția coaliției de guvernare trebuie concentrate în Palatul Victoria. E nevoie de rezultate acum în privința PNNR, e nevoie de rezultate acum în lupta cu noul val al pandemiei, e nevoie de rezultate acum în justiție și în pregătirea noului an școlar cu manuale disponibile și cu copii în maximă siguranță. Vara dezbinării noastre politice trebuie să lase loc unui septembrie al bunei guvernări. Altfel PSD va prinde puteri înainte de vreme, deși merită o lungă perioadă de reorganizare în opoziție pentru a deveni frecventabil. Și în USR urmează o luptă pentru putere, apoi se conturează o potențială fricțiune între PNL și USR pentru însușirea câștigurilor politice ale guvernării și pentru pasarea răspunderii pentru nereușite. Dacă acest lucru se întâmplă – cel puțin la fel de zgomotos precum lupta din PNL – atunci domnul Ciolacu își poate vedea în continuare liniștit de vânătoare (cu succesorul lui Hayssam Omar la braț) sau pescuit (cu succesorul lui Liviu Dragnea la pupa), având doar grijă să nu își piardă iar banii din buzunar și limitându-se să verifice, de la o zi la alta, pe mobil, cu cât i-au mai crescut procentele în sondaje.

Ovidiu Raetchi este un scriitor specializat in Orientul Mijlociu. Doctorand in istorie cu o teza despre procesul de pace dintre Israel si Egipt (1979) si doctorand in stiinte politice cu o cercetare care urmareste evolutia Fratiei Mulsumane din 1928 pana astazi, Raetchi are un master in cultura araba si un altul in civilizatia ebraica. Licentiat in stiinte politice, Raetchi a urmat studii postuniversitare de securitate la Bucuresti si Garmisch-Partenkirchen. A publicat cinci volume de eseuri si istoria civilizatiei: "EsTeistica"; "Din Agora"; "Scurt Tratat despre Iubire"; "Soldatul Putin si Filosoful Dughin: Civilizatia Rusa in Fata unei Noi Erori Imperialiste"; "Avangarda Califatului: O Istorie Intelectuala a Jihadismului". A fost vicepresedinte al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, deputat de Diaspora si deputat de Bucuresti.