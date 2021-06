AUR a continuat circul pe holurile Parlamentului. George Simion a bruiat conferinta premierului Citu si l-a determinat sa plece VIDEO

Motiunea de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD, a picat marti, 29 iunie, la vot, cu doar 201 de voturi "pentru". PSD a avut sustinerea AUR, cu toate acestea era nevoie de cel putin 234 de voturi pentru ca motiunea sa fie adoptata. Dupa ce au facut scandal in timpul alocutiunii premierului Florin Citu de la tribuna Parlamentului, senatorii AUR au continuat circul pe hol.



La dezbateri, liderul deputatilor AUR George Simion a afirmat ca Florin Citu a ajuns prim-ministru al Romaniei dintr-o intamplare nefericita si ca acesta a fost luat de Ludovic Orban si facut premier, iar acum in plenul Palamentului vorbeste despre alegerile interne ale PNL, in loc sa dea raportul in fata romanilor.

Ads

Si fosta senatoare AUR Diana Sosoaca a provocat un nou scandal in plenul Parlamentului la dezbaterea motiunii. Aceasta a adus mai multi saci negri in care sustine ca s-au aflat mortii de COVID si i-a transmis lui Ludovic Orban ca daca-i acorda "2-3 minute il ajut sa scape de domnul Citu".

La final, dupa vot, premierul Florin Citu a iesit pe holurile Parlamentului pentru a raspunde la intrebarile reprezentantilor presei, insa a fost bruiat de aceiasi membri AUR.

"Buna ziua! S-au terminat dezbaterile la motiunea de cenzura initiata de PSD si AUR", a spus Florin Citu, moment in care a intervenit senatorul AUR George Simon. "N-a fost initiata de PSD si AUR, a fost initiata doar de PSD. Premierul minte! Suntem aici ca sa clarificam anumite aspecte", a spus Simion.

In acel moment, o persoana din stuff-ul premierului a spus ca in aceste conditii nu pot fi facute declaratii si a anuntat retragerea echipei de la conferinta de presa organizata adhoc pe holurile parlamentului.

Florin Citu le-a multumit reporterilor si a plecat fara sa mai vorbeasca in fata camerelor.