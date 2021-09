Mișu Negrițoiu dezvăluie motivul pentru care l-a concediat pe Cîțu de la ING: ”Un mic satrap, foarte învechit, nu știe să lucreze în echipă”

Fostul CEO al ING Bank România a dezvăluit într-un comentariu pe Facebook motivele pentru care l-a îndepărtat din banca pe care a condus-o pe actualul premier Florin Cîțu. Acesta îl caracterizează pe Cîțu ca drept „un mic satrap, foarte învechi”, care „nu știe să lucreze în echipă”.

Negrițoiu a făcut aceste referiri într-o postare pe Facebook a lui Rareș Bogdan.

Ads

”Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este f invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine”, a scris Mișu Negrițoiu.