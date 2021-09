Florin Roman: „Nu am sunat niciun parlamentar de la AUR; am fost sunat de un parlamentar de la AUR”

Deputatul PNL Florin Roman a declarat luni că nu a sunat niciun parlamentar de la AUR pentru a-i cere să îşi retragă semnătura de pe moţiunea de cenzură, menţionând că el a fost sunat de un parlamentar al acestui partid.

"Vă pot face şi proba acestui lucru, nu am sunat niciun parlamentar de la AUR. Am fost sunat de un parlamentar de la AUR şi pot face dovada acestui lucru. Am fost sunat, nu am sunat niciun parlamentar AUR", a spus Roman la Palatul Parlamentului.

George Simion, copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor, a declarat luni că parlamentarii AUR care au semnat moţiunea de cenzură de la distanţă au adus documentul cu semnăturile în original pentru a nu se mai invoca vicii de procedură.

El a adăugat că parlamentari de la PNL i-au sunat pe colegii de la AUR şi le-au cerut să îşi retragă semnăturile de pe moţiunea de cenzură.

"Ne-au sunat parlamentarii ca să îşi retragă semnăturile. Florin Roman l-a sunat pe Daniel Gheorghe Rusu, iar Bogdan Gheorghiu l-a sunat pe Florin Puşcaşu", a susţinut George Simion.

În context, Daniel Gheorghe Rusu a precizat că liberalul Florin Roman nu i-a oferit nimic la schimb pentru a-şi retrage semnătura de pe moţiunea de cenzură. "Nu mi-a promis nimic, mi-a spus doar să mă mai gândesc încă o dată. Părerea mea este să nu semnezi, a spus el. I-am spus că am semnat deja şi mi-a spus - eu zic să te mai gândeşti că oricum nu o să treacă moţiunea şi mai povestim", a afirmat Rusu.