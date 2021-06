Florin Citu, sedinta cu prefectii pe tema inundatiilor din tara: Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii VIDEO

Premierul Florin Citu a organizat sambata, 19 iunie, o videoconferinta cu prefectii pentru a discuta despre inundatiile din tara din ultimele ore. "Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri, nu ne luam concediu, nu ne luam liber zilele acestea", a subliniat Citu.

"As vrea sa facem o evaluare a zilei de ieri, am avut momente mai dificile, in cateva judete, Bacau si mai ales la Vrancea. Situatia de la Vrancea inca este in derulare, avem acei 12 muncitori care au ramas izolati si acolo situatia este in curs de rezolvare", a declarat Florin Citu.

El a aratat ca vrea sa faca o evaluarea a zilei de vineri, in urma fenomenelor meteo.

"Este o situatie dificila, toata lumea trebuie sa fie pregatita, nu stim exact ce se va intampla in perioada urmatoare, dar as vrea sa fim precauti. Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri, nu ne luam concediu, nu ne luam liber zilele acestea", a precizat Citu.

La videoconferinta participa si minsitrul de Interne, Lucian Bode, cel al Mediului, Tanczos Barna, si seful DSU, Raed Arafat.