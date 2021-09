Florin Cîțu: Voi cere o analiză despre cum ne-am pregătiti de valul 4 VIDEO

Premierul Florin Cîțu, aflat într-o vizită oficială la Sinaia, spune că va cere o anchetă despre cum a fost pregătit valul 4.

”Este anormal și cineva trebuie să răspundă pentru asta, dacă valul 4 nu a fost pregătit”, a explicat premierul.

”O să cer o anchetă/analiză, pentru că vreau să ştiu cum a fost pregătit valul patru. Ştiam că vine valul patru, eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul trei am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde, aş vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătăţii acest val şi să vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi, dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu, cine nu a ţinut cont şi va fi responsabil pentru asta”, a declarat primul ministru, marţi, într-o conferinţă de presă la Sinaia.

Cîţu a menţionat că solicită un plan privind gestionarea situaţiei şi va avea discuţii cu managerii de spitale şi cu cei din Direcţiile de Sănătate Publică pe tema paturilor de la ATI, dar şi pe tema personalului care să asigure asistenţa medicală la aceste paturi pentru bolnavii COVID.

"Este anormal şi cineva trebuie să răspundă pentru asta dacă valul patru nu a fost pregătit, deşi am vorbit despre asta toată vara”, a adăugat primul ministru.

Conform lui Cîţu, datele se schimbă zilnic, însă ultimele cifre pe care le-a primit arătau că la nivel naţional existau 1.024 de paturi ATI pentru patologia COVID.

"Atunci când am preluat din nou Ministerul Sănătăţii prin... numindu-l pe domnul ministru Cseke cred că erau vreo 600 de paturi, deşi eu am spus tot timpul că trebuie să rămână la 1.600 de paturi. Domnul ministru a înţeles mesajul meu, a adăugat câteva sute, vreo patru sute de paturi imediat şi va adăuga până la 1.600 de paturi cât mai curând posibil, dar nu doar asta este provocarea, provocarea este să avem şi personalul detaşat în aceste secţii COVID”, a adăugat premeirul.