Premierul Florin Citu: Nu ar trebui sa avem niciun val patru al pandemiei. Eu voi sustine ca economia sa ramana deschisa

Premierul Florin Citu a declarat vineri, 2 iulie, ca Romania nu ar trebui sa se confrunte cu un al patrulea val al pandemiei de COVID-19, in conditiile in care exista vaccinuri disponibile in tara noastra si populatia se poate imuniza.

Premierul a precizat ca va sustine ca economia sa ramana deschisa si sa nu mai fie instituite alte restrictii.

"Daca ne vaccinam, nu ar trebui sa avem niciun val patru. S-ar putea sa fie ceva, dar nimic din ceea ce a fost pana acum. Singura solutie este sa ne vaccinam. Nu mi se pare normal sa mai inchidem economia cand avem aceste vaccinuri. Eu voi sustine ca economia sa ramana deschisa, sa nu mai avem niciun fel de restrictii, pentru ca nu trebuie ca cei care s-au vaccinat sa mai sufere. Trebuie sa mearga inainte", a declarat Citu.

Premierul Florin Citu a avut, vineri, o intalnire cu primarii Partidului National Liberal din judetul Botosani pe tema proiectelor de investitii.

Aici el a vorbit si despre apropierea congresului PNL, subliniind ca partidul ramane unit.

"Niciodata. Nu este o ruptura. PNL este un partid puternic si dupa alegeri va fi si mai puternic. Veti vedea. De fapt, despre asta este vorba in aceste alegeri. De fapt, definim rolul PNL pe scena politica din urmatorii ani din Romania", a afirmat Florin Citu, vineri la Botosani.

Reactia a venit in contextul unei intrebari referitoare la faptul ca deputatul Costen Soptica, liderul organizatiei PNL Botosani a absentat de la discutiile de vineri ale prim-ministrul cu primarii din judet. El s-a opozitionat de partea contracandidatului lui Citu, actualul presedinte al partidului Ludovic Orban.