Florin Cîțu și-a anunțat strategia pentru a trece de moțiune. „Șanse foarte mari. Eu cred că sunt mai mari de 50%”

Premierul Florin Cîțu spune că Guvernul pe care îl conduce are șanse mai mari de 50% să supraviețuiască moțiunii de cenzură care urmează să fie votată marți în Parlament. El adaugă că guvernarea PNL UDMR va rezista până în 2024.

„Haideți să ne uităm unde suntem astăzi. Tocmai am fost ales președinte al PNL, cu o majoritate zdrobitoare, când nimeni nu-mi dădea nicio șansă”.

Întrebat la TVR ce șanse are Guvernul, în procente, să supraviețuiască moțiunii de cenzură, Cîțu a răspuns: „Șanse foarte mari. Eu cred că sunt mai mari de 50%”.

„Mă bazez pe toate strategiile, și pe negocieri om cu om, pe mai multe lucruri”, a spus el, întrebat pe ce strategii se bazează pentru a obține sprijinul parlamentarilor.

Întrebat în mod repetat dacă e vorba de PSD, dat fiind refuzul său de a mai discuta cu USR PLUS, Florin Cîțu a spus că ”sunt sigur că sunt foarte mulți oameni în USR PLUS cred că direcția în care îi duce conducerea e una greșită”.

El a spus despre liderii USR PLUS că ”Vor să fie mai socialiști ca PSD și mai extremiști ca AUR”: ”I-am auzit pe cei de la PSD, au spus că nu vor propune un premier dacă trece moțiunea. E o chestie mai mișto, doar dăm jos guvernarea. E șocul acestei perioade pentru mine să-i văd lângă PSD și AUR pe acești oameni alături de care am protestat în stradă împotriva lui Liviu Dragnea”.

„Această guvernare liberală, alături de partenerii noștri de la UDMR, va supraviețui până în 2024, vă garantez acest lucru", a mai spus Cîțu.

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”, care urmează să fie votată marți.