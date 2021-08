Florin Cîțu se consideră „un om foarte sincer”: „Câteodată prea sincer şi sinceritatea asta a mea pare o aroganţă, dar nu este aroganţă”

Premierul Florin Cîţu a declarat joi că nu mai este nimic în trecutul său despre care să i se reproşeze şi a susţinut că este un om "câteodată prea sincer", iar sinceritatea sa pare o aroganţă, lucru care nu este adevărat.

Prezent joi la TVR 1, premierul a fost întrebat dacă mai este ceva din trecutul său care ar putea să fie speculat şi să i se reproşeze că nu l-a spus din timp.

"Nu, dar bineînţeles că întotdeauna pot să apară tot felul de speculaţii, niciodată nu voi putea opri speculaţiile. Eu sunt un om foarte sincer. Câteodată prea sincer şi sinceritatea asta a mea câteodată pare o aroganţă, dar nu este aroganţă, eu sunt sincer, foarte sincer.

Ştiu că românii s-au obişnuit cu tipul acela de politician care ascunde şi dă răspunsuri din care nu înţelegi nimic şi se duce după colţ de fiecare dată. Nu, eu îmi asum de fiecare dată asta, cu riscurile meseriei.

Eu am intrat în politică pentru a mă asigura că atunci când plec din politică am schimbat ceva în bine pentru români. (...) Îmi dau seama că stilul meu poate fi văzut aşa, dar nu este aşa. Este doar onestitate şi aş vrea ca românii să înţeleagă că sinceritatea nu este o greşeală", a spus Cîţu.

El a reluat episodul condamnării sale în Statele Unite, despre care spune că a fost o greşeală, însă a subliniat că acel eveniment nu are efect asupra modului în care îşi desfăşoară mandatul de premier.

"Eu am făcut o greşeală acum 21 de ani, pe care mi-am asumat-o, pentru care am plătit acum 21 de ani, prin care am învăţat o lecţie dură, care nu s-a mai repetat de atunci şi care nu are niciun efect asupra modului în care eu îmi duc acest mandat de premier.

Se vede clar prin cifrele pe care le avem astăzi că acest mandat, până acum, rezultatele economice sunt bune şi ceea ce am promis românilor am făcut. Eu pot să vorbesc doar pentru mine. (...) Nu ştiu dacă există un adevăr absolut în modul în care prezinţi ceva din trecutul tău, ce s-a întâmplat acum 21 de ani, care este de fapt sincer.

Este un eveniment pentru care îmi pare rău, dar este un eveniment din viaţa personală care nu are niciun fel de implicaţii pentru ceea ce fac eu astăzi în funcţia pe care o am", a explicat Cîţu.

Despre campania pentru şefia PNL, premierul a spus că vrea să aducă alături de partid electoratul de dreapta şi să rezolve problema retrocedărilor, pentru a repara "crima şi hoţia" făcute de comunişti.

"Este un stil de a face politică vechi, care va dispărea din România. Dacă vă uitaţi la campania pe care am făcut-o, este o campanie pozitivă, prin care am arătat că a venit momentul ca PNL să treacă la nivelul următor. Acest tip de campanie, cu acuzaţii, cu dezvăluiri bombă, face parte dintr-un tip de campanie veche, care făcea în anii '90 deliciul tuturor. Este tipul de campanie care i-a făcut pe foarte mulţi oameni să nu mai voteze, eu nu sunt adeptul acestui tip de campanie.

Vreau să aduc înapoi lângă PNL liberalii. În ultimii ani, PNL şi-a pierdut acei votanţi de dreapta, oamenii din oraşe, care vor exact ce vrem şi noi, o proprietate privată care să fie sfântă. Pentru mine antreprenorul este un erou, nu este doar un slogan. Am un respect foarte mare pentru oamenii care îşi riscă propriii bani. (...) Vreau să ne reîntoarcem la retrocedări. Încă la 31 de ani de la Revoluţie nu am reparat această crimă, această hoţie făcută de comunişti", a afirmat Cîţu.