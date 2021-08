Momentele care l-au tras în jos pe Cîțu în lupta pentru șefia PNL. Cum s-a folosit opoziția de ele

A rămas mai puțin de o lună până când Partidul Național Liberal va avea o nouă conducere, lupta fiind dată între Florin Cîțu și Ludovic Orban. Cei doi au început să își facă campanie cu luni în urmă și părea că premierul are șanse mai mari de reușită, după cum arătau analiștii politici. Totuși, au existat mai multe momente care l-au tras în jos pe Cițu, iar opoziția a profitat din plin de ele.

Momentele care l-au tras în jos pe Florin Cîțu

Documentul controversat privind strategia de comunicare a PNL #echipacâștigătoare

În luna iulie a apărut în presă un document intern al echipei de comunicare de la guvern a premierului Florin Cîțu, prin care erau stabilite principalele linii de mesaj, ”ponturile despre tabăra Orban” care pot fi date în presă. În plus, documentul stabilea lista liberalilor ce ar trebui să participe la emisiuni, dar preciza și instituțiile media considerate ostile.

Printre persoanele îndemnate să iasă mai mult la TV, se numărau Rareș Bogdan, Dan Vîlceanu, Robert Sighiartău, sau Alina Gheorghiu.

În plus, era impus un hastag care trebuia să însoțească postările de partid, mai exact #echipacâștigătoare. Liberalii erau sfătuiți și să posteze cât mai multe poze de grup și să interacționeze cu premierul pe Facebook.

Premierul Cîțu a negat orice legătură cu documentul, care avea antetul guvernului. El a menționat ”că nu își aduce aminte să fi văzut acest document”.

”Eu singur îmi fac campania, eu îmi fac mesajele, eu scriu singur mesajele. Eu am verificat, nu există așa ceva, nu a fost înregistrat la cancelaria mea, nu a fost semnat”, a mai spus atunci premierul.

Mioara Costin, consiliera de la Cancelaria premierului, care ar fi fost autoarea documentului, și-a dat demisia la câteva zile după izbucnirea scandalului.

Problemele din SUA

Florin Cîțu a recunoscut că a făcut două zile de închisoare în SUA, în urmă cu 20 de ani, pentru că a fost prins băut la volan, asta după ce informația a apărut în presă.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Cîțu a fost în arest timp de două zile pentru că a condus băut și a primit o amendă de 1.000 de dolari americani.

Premierul a confirmat ulterior informația și a specificat că este ”interesant” momentul în care a apărut informația.

”Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a explicat premierul la momentul respectiv.

Totuși, nu a fost singurul dosar care l-a vizat pe Cîțu în perioada în care a studiat în Statele Unite ale Americii.

La șase ani după plecarea din SUA, în 21 iulie 2008, premierul a fost chemat în judecată, în instanța din Iowa, pentru o datorie neplătită, de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank.

Premierul a declarat ulterior că este vorba despre o decizie de respingere a unei sentințe civile, despre care nu a fost informat niciodată.

”Este de fapt o decizie de respingere a unei sentințe civile, despre care nu am fost informat niciodată. S-a întâmplat în 2009, eram foarte ușor de găsit pentru oricine voia să mă găsească în 2009, dacă era ceva. Dar repet, realitatea juridică este că acel dosar a fost respins de justiția din Statele Unite”, a declarat premierul în 16 august.

Premierul care nu mănâncă pâine

Premierul a fost întrebat într-o conferință de presă, în 10 august, cât costă o franzelă. Acesta nu a știut să răspundă, susținând că nu consumă pâine.

”Nu pot să spun. Nu mănânc pâine. Încerc să nu mănânc pâine”, a spus mai exact premierul României.

Numirea lui Dan Vîlceanu la Finanțe

Dan Vîlceanu este ministrul Finanțelor din 18 august, acesta fiind propus de Florin Cîțu. Numirea a stârnit controverse deoarece Vîlceanu este un personaj controversat. Este un fost PSD-ist, iar firma mamei sale are contracte pe bandă rulantă cu companiile de stat.

Dan Vîlceanu a schimbat mai multe partide, în funcție de cine a fost în fruntea statului, dar și-a început activitatea politică în PSD. A fost mai întâi la PSD, ca șef al organizației de tineret Gorj, mai apoi la PDL, cand PDL a fost la putere, mai apoi în PNL, după fuziune.

Mama sa, Elisabeta Vîlceanu, (68 de ani) deține firma Trefo SRL, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 7,3 milioane de lei, un profit net de 1,7 milioane de lei și are 47 de angajați.

Firma iese în evidență prin numeroasele contracte cu companiile de stat. A avut în trecut contracte cu CET Govora, Compania Locală de Termoficare Colterm, Complexul Energetic Hunedoara și Complexul Energetic Oltenia.

Mai mult, firma a încheiat recent un contract în valoare de aproximativ un milion de dolari cu Complexul Energetic Oltenia (CEO), unde ar trebui să livreze tablă groasă și tablă aliată, potrivit Adevărul.

La nici o săptămână de la depunerea jurământului, Dan Vîlceanu a făcut o gafă în timpul unei conferințe de presă.

A fost întrebat de un reporter care este salariul minim net în România, în condițiile în care aproximativ 1,3 milioane de angajați din țara noastră muncesc pe această sumă. Ministrul Finanțelor nu numai că a dat un răspuns greșit, dar a spus și că ”nu are cum să fie atâta” în momentul în care reporterul i-a spus suma corectă.

Reporter: Aveți idee cât este salariul minim în mână?

Dan Vîlceanu: Este în jur de 1.600… Și ceva.

Reporter: 1.386

Dan Vîlceanu: E 2.380 cred… Da, 2.300 salariul minim brut. Nu are cum să fie 1.300

Cum s-a folosit opoziția de gafele lui Cîțu

Atât PSD, cât și AUR, au profitat din plin de momentele enumerate mai sus. Episoadele din SUA au luat cea mai mare amploare, astfel că opoziția a făcut o paralelă cu inițiativa USR ”Fără penali în funcții publice” și a cerut public demiterea premierului.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a fost printre cei mai vocali în această privință, susținând că ”nu poți să fii membru al Guvernului dacă ai săvârșit o infracțiune, nu contează dacă în tinerețe sau bătrânețe”. Ciolacu a susținut și că Klaus Iohannis trebuia să îi ceară demisia premierului.

”Unde-i Cioloș, unde e Barna, ce s-a întâmplat cu sloganul lor (n.r.- fără penali în funcții publice), unde au dispărut? (...) Legea spune clar că nu poți fi membru al Guvernului României atâta timp cât ai săvârșit o infracțiune, nu contează dacă că ai săvârșit-o în tinerețe sau la bătrânețe. Acum unii liberali ies să-l apere pe Cîțu și ne spun că e normal să conduci beat? România este pe primul loc în UE la număr de accidente produse de șoferi beți (…)

Domnul Cîțu a săvârșit o infracțiune, iar președintele României trebuia să iasă să-i ceară demisia. După 48 de ore, președintele se face că nu vede legea?”, a declarat Marcel Ciolacu în 12 august.

AUR a profitat, de asemenea, de scandal, pentru a cere coaliției de guvernare să-i retragă sprijinul politic lui Cîțu, susținând că este ”incompatibil moral” cu funcția.

”Alianţa pentru Unirea Românilor cere coaliţiei PNL-USRPLUS-UDMR să-i retragă sprijinul politic lui Florin Cîţu şi să se prezinte în faţa Parlamentului cu o nouă propunere de premier. Există o incompatibilitate morală clară a lui Florin Cîţu cu funcţia de prim-ministru al României.

Florin Cîţu a ascuns faptul că a săvârşit o faptă penală şi a fost condamnat la închisoare atât faţă de conducerea PNL, faţă de ceilalţi lideri ai coaliţiei de guvernare, cât şi faţă de români. Dincolo de artificiile legislative care îi pot permite să ocupe funcţia de şef al Guvernului, gestul lui Florin Cîţu invocă, în primul rând, o mare problemă de moralitate”, au transmis reprezentanții AUR printr-un comunicat de presă.

”Pușcăriașul Florin Cîțu este în continuare la Palatul Victoria, în timp ce președintele Iohannis și reprezentanții USRPLUS tac mâlc. Alo, ipocriților, dacă-s penalii voștri pot fi în funcții publice?”, a mai scris AUR pe Facebook în 13 august.