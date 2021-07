Florin Citu vrea schimbari majore in sistemul de educatie: Guvernul sau statul nu au facut asa multe in aceasta directie

Premierul Florin Citu a declarat ca doreste sa extinda sistemul de invatamant dual la nivel national, explicand ca acest sistem ar putea garanta un loc de munca pentru absolventi si ca modelul de bune practici exista deja in interiorul unor companii private. Totodata, premierul a explicat ca Guvernul si statul trebuie sa depuna mai multe eforturi in aceasta directie.

Intr-o interventie la "Professional Dual Summit", premierul Florin Citu a afirmat marti, 29 iunie, ca in multe dintre companiile romanesti pe care le-a vizitat, una dintre cele mai mari probleme o reprezinta forta de munca. Premierul a explicat ca aceasta ar putea fi remediata prin extinderea invatamantului dual si e de parere ca Guvernul si statul nu au facut destule in aceasta directie.

"Din pacate, Guvernul sau statul nu a facut asa de multe pentru a sustine acest sistem de invatamant, dar a facut sectorul privat si au facut companiile. Acolo unde a fost o nevoie aceste companii private au investit si au creat acest sistemul dual, mare parte din el este copiat din sistemul din Germania. Avem exemple foarte multe in Romania. Pe unde am fost in tara si am discutat cu companii, toate aceste companii, companii mari, multe cu capital privat romanesc, altele cu capital mixt, au spus foarte clar ca au avut o problema cu forta de munca si au rezolvat-o investind in anumite clase, in anumite licee", a relatat Florin Citu.

400 de milioane de euro pentru invatamantul profesional si dual

Premierul a mai explicat ca sistemul dual este singurul din lume care nu scoate someri.

"Dar trebuie facut mai mult si acum ideea este cum extindem un program de succes la nivel national. Pana la urma acest sistem este cred singurul sistem care nu scoate someri de pe bancile scolii. Pentru ca ai un sistem unde oamenii au garantia unui loc de munca exact cand termina scoala. Cererea se intalneste cu oferta pe bancile scolii si apoi oamenii acestia au un loc de munca imediat. Sustin aceasta initiativa, sustin mediul de afaceri care deja a facut aceste demersuri si vom invata de la ei si impreuna vom crea un sistem care sa poate sa fie folosit la nivel national", a mai relatat primul-ministru.

Potrivit lui Florin Citu, Guvernul a prevazut in Planul National de Rezilienta si Redresare (PNRR) suma de 400 de milioane de euro pentru invatamantul profesional si dual.

"Din partea Guvernului am avut grija ca in PNRR a functionat acest program in pilonul III am alocat exact pentru invatamantul profesional si dual suma de 400 de milioane de euro, este o suma importanta, consistenta, care sunt sigur ca va fi folosita eficient. Cu 400 de milioane de euro putem sa facem minuni, vedem ce au facut companiile private cu propriile resurse, putem cu aceste 400 de milioane sa dezvoltam un sistem care sa ajute intreaga Romanie", a conchis premierul.