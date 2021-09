Florin Cîțu, despre scandalul de joi din Parlament: ”Ar putea să creeze probleme pentru PNRR”

Premierul Florin Cîţu a declarat, la Galaţi, că episodul petrecut joi în Parlament ar putea să creeze probleme în ceea ce priveşte aprobarea PNRR, prin faptul că lumea îşi pune semne de întrebare dacă România mai este un stat de drept.

"Vreau să vă dau o informaţie care a apărut acum: planurile PNRR ale Poloniei şi Ungariei ar putea să fie amânate, pentru că sunt probleme cu statul de drept. Ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României ar putea să creeze probleme. Un partid care spune că este proeuropean se alătură unui partid extremist şi încearcă să distrugă ordinea în România. Să ştiţi că lumea îşi pune semne de întrebare dacă România mai este un stat de drept. Din păcate, avem un partid proeuropean care ajută un partid extremist. Am preluat conducerea Ministerului Investiţiilor şi mă voi asigura că PNRR-ul va fi aprobat spre sfârşitul acestei luni, dar să ştiţi că riscurile sunt enorme, de aceea fac apel la responsabilitate din partea clasei politice. Uitaţi-vă ce se întâmplă în alte ţări, unde nu se respectă statul de drept", a afirmat Cîţu vineri.

Premierul le-a transmis celor de la USR PLUS că încă îi consideră colegi şi că uşile sunt în continuare deschise pentru ei, în situaţia în care vor reveni la "sentimente mai bune".

"Eu încă îi consider colegi pe cei de la USR şi las uşile deschide, chiar dacă s-au spus multe în ultima perioadă. Să revină la sentimente mai bune şi să îşi dea seama că nu mie îmi fac rău, nu fac rău doar PNL, ci fac rău românilor prin acţiunile pe care le-au făcut ei în Parlamentul României şi pe care le-au susţinut. Preşedintele partidului, Dan Barna, era acolo şi nici măcar nu a încercat să oprească acele acţiuni. Niciodată nu voi permite ca PNL să facă aşa ceva. Noi nu vom face niciodată aşa ceva şi nu vom susţine un partid extremist să distrugă ordinea în România", a spus Cîţu.

Florin Cîţu şi-a prezentat, vineri, în faţa Colegiului Director al filialei din Galaţi moţiunea cu care candidează la preşedinţia PNL.

"Votul din 25 septembrie este foarte important, pentru că va fi votul care va porni această guvernare şi o va ţine opt ani de zile. Trebuie să ne pregătim mental pentru asta. Am pornit cu o echipă mică în jurul meu, câţiva oameni, domnul Flutur, domnul Boc, mai erau câţiva oameni, şi am construit, am construit, iar astăzi avem 36 de preşedinţi de filiale care sunt alături de noi. Obiectivul meu este să avem tot Partidul Naţional Liberal în spatele acestei echipe şi împreună să conducem. Niciodată nu voi lua decizii de unul singur, întotdeauna voi lua deciziile în echipă, pentru că totdeauna voi lua decizii pentru PNL şi pentru români", a declarat Cîţu.

Preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL Galaţi, George Stângă, care în luna mai anunţa că îl susţine pe Ludovic Orban la preşedinţia partidului, şi-a declarat public vineri, în faţa Colegiul Director, susţinerea pentru Florin Cîţu.

"Cunoscându-l foarte bine, analizându-i activitatea, am luat decizia de a fi alături de dânsul, de a-l susţine în această competiţie internă", a afirmat George Stângă.