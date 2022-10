Florin Cîțu spune că inflația poate fi scăzută de BNR și PSD. „Restul sunt poveşti şi scuze”

Florin Cîţu a declarat luni, 10 octombrie, că înflaţia reprezintă prea mulţi bani care aleargă după prea puţine bunuri şi servicii, iar oferta de bani este controlată direct de BNR şi indirect de Ministerul de Finanțe și PSD.

Ads

„Soluţia pentru reducerea inflaţiei este la aceste două instituţii. Restul sunt poveşti şi scuze”, a adăugat liberalul.

„Inflaţia reprezintă prea mulţi bani care aleargă după prea puţine bunuri şi servicii. Atât. It is that simple! Oferta de bani este controlată direct de BNR şi indirect de MF=PSD (un deficit mare creşte oferta de bani şi inflaţia, de exemplu). Soluţia pentru reducerea inflaţiei este la aceste două instituţii. Restul sunt poveşti şi scuze. Dacă aceste două instituţii vor, pot să reducă inflaţia imediat. Dar inflaţie mică inseamnă imediat şi dobânzi mici şi poate pierde PSD comisionul? Asta să fie explicaţia?”, a scris Florin Cîţu, luni pe Facebook.

Fostul premier se mai întreabă „de ce nu vor aceste instituţii, BNR şi MF=PSD, să reducă inflaţia şi continuă să crească această taxă pe veniturile românilor?”.