Florin Cîțu, răspuns la scandalul condamnării din SUA. Maraton de poze cu el la New York: ”Can't stop me now!”

Premierul Florin Cîțu a postat, joi 12 august, o serie de poze cu el din New York, SUA, pe Facebook Story, alături de melodii ce transmis mesaje precum ”Can't stop me now!”. Fotografiile vin la doar câteva zile după ce s-a aflat că a făcut două zile de închisoare în Statele Unite pentru că a fost prins băut la volan, în contextul în care mai este puțin timp până la alegerile pentru șefia PNL.

Florin Cîțu apare la monumentul atentatului de la 11 Septembrie, pe Wall Street, Central Station și Times Square.

Fotografiile au eticheta ”2016 NYC”, pentru a arăta că este vorba despre o vizită în New York din anul 2016. Acesta a adăugat și melodii sugestive, precum ”Can't stop me now!”, ”The Sound of Silence” și ”Head Like a Hole”.

Atacurile lui Ludovic Orban

Ludovic Orban, contra-candidatul său la șefia PNL, a făcut o serie de declarații acide la adresa lui Florin Cîțu, joi, 12 august, într-un interviu la B1TV.

Orban a susținut că era de datoria lui Cîțu să spună public ce i s-a întâmplat în SUA în urmă cu 20 de ani și că el nu știa de acest episod.

Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declaraţia domnului Cîţu a fost aşa, parcă o uşoară supărare că a fost făcută publică această informaţie. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informaţie este Florin Cîţu. Dacă Florin Cîţu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el, pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viaţa lui. (...)

”Un astfel de episod nu ai cum să-l ascunzi, nu ai cum să-l ţii pitit, mai devreme sau mai târziu se află”, a spus Ludovic Orban.

În plus, Orban a afirmat că a avut o înțelegere cu Florin Cîțu. Premierul ar fi promis că nu va candida pentru șefia PNL și că îl va sprijini pe Orban.

”Eu am avut o înţelegere cu premierul Cîţu. Dacă neagă existenţa acestei înţelegeri, înseamnă că nu e om serios. Înţelegere legată de faptul că nu va candida şi mă va sprijini pe mine la preşedintele Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ludovic Orban.

Orban a fost întrebat și dacă îi va cere demisia lui Florin Cîțu.

„Demisia este un act unilateral. Dar dacă i-aș cere demisia, nu aș face-o în public. Aș avea o discuție cu el între patru ochi”, a răspuns liderul PNL.

El a punctat că în astfel de situații așa se procedează, să existe o discuție prealabilă astfel încât celui învinuit „să i se dea ocazia să-și anunțe singur demisia”.

Florin Cîțu, prins băut la volan

Un document din martie 2000, apărut în presă miercuri, 11 august, arată că premierul Florin Cîțu a făcut două zile de închisoare în SUA pentru că a condus băut, în anul 2000, și că a primit o amendă de 1.000 de dolari. Premierul a recunoscut fapta.

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.