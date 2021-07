Florin Citu, mesaj catre primari: Proiectele pe PNDL merg mai departe. Nimeni sa nu opreasca nici un proiect

Premierul Florin Citu a declarat sambata, 3 iulie, la Iasi, referindu-se la acuzatiile unor edili PSD ca finantarile prin PNDL au fost sistate, ca nimeni nu trebuie sa opreasca nici un proiect si ca la rectificarea bugetara vor fi alocate resurse financiare suplimentare.

Florin Citu a declarat jurnalistilor ca in privinta achitarii facturilor pentru proiectele derulate prin PDNL existau intarzieri uriase atunci cand PNL a preluat in 2019 guvernarea si ca nu exista motive pentru oprirea lucrarilor.

"In ce priveste plata facturilor la timp, va aduc aminte ca atunci cand am preluat guvernarea in 2019, la Ministerul de Finante aveam facturi neplatite pe PNDL de sapte luni de zile. Le-am platit la zi. Din acel moment nu au mai existat intarzieri. Saptamana trecuta au fost platite 220 de milioane, iar in sedinta de guvern de saptamana trecuta am eliberat inca 80 de milioane pentru Ministerul Dezvoltarii, care se vor duce catre plata acestor facturi. Vor fi alocate resurse suplimentare la rectificarea bugetara, nimeni nu trebuie sa opreasca nici un proiect. Proiectele merg mai departe, facturile vor fi platite la timp", a afirmat Citu.

Intrebat despre oportunitatea inceperii unui nou PNDL, Citu a spus: "Romanii s-au saturat de promisiuni de miliarde si miliarde de lei. Romanii vor fapte. Va fi un program de finantare pentru constructii de drumuri. Va fi o suma pe care o avem astazi la CNI".

Florin Citu participa sambata la conferinta de alegeri din cadrul PNL Iasi, intrunire la care este prezent si liderul PNL Ludovic Orban, dar si alti lideri liberali.