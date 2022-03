La doar șase luni de când Florin Cîțu era anunțat câștigătorul congresului PNL, funcția sa de lider al partidului se clatină puternic. 40 de lideri ai organizațiilor județene PNL ar fi semnat o scrisoare prin care îi solicită lui Cîțu să demisioneze și să-i cedeze locul premierului Nicolae Ciucă.

Printre motivele invocate se numără și faptul că Florin Cîțu trage partidul în jos prin imaginea sa îndoielnică. Întâmplător sau mai puțin întâmplător, chiar la o zi după ce informația privind scrisoarea a apărut în presă, a apărut un sondaj Avangarde, comandat de PSD, care susține că Florin Cîțu are o cotă de încredere de 6%, pe când Nicolae Ciucă de 34%.

Analistul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com ce s-a schimbat în cele șase luni de când Florin Cîțu a fost ales liderul partidului, dar și de ce noul personaj politic preferat este Nicolae Ciucă.

Cauzele declinului lui Florin Cîțu

Adrian Zăbavă trece în revistă schimbările importante de pe scena politică din ultima jumătate de an, și anume schimbarea guvernului și a majorității parlamentare. De asemenea, spune că Florin Cîțu a fost ”omul potrivit la momentul potrivit” pentru a-l învinge pe Ludovic Orban, însă acest scop a fost deja atins, iar cele viitoare nu mai coincid cu Cîțu.

”În ultimele 6 luni s-au schimbat un guvern și o majoritate parlamentară și cred că aici se pot identifica și o parte dintre motivele pentru care Florin Cîțu va pleca din fruntea PNL. Pe lângă acest lucru cred că s-a schimbat și starea de fapt.

Lucrurile arată foarte clar: tabăra câștigătoare a avut un singur obiectiv privind retrospectiv, și anume înfrângerea lui Ludovic Orban. Acest lucru s-a întâmplat cu Florin Cîțu candidat, astăzi acest lucru pare că a fost doar o întâmplare. Florin Cîțu a fost omul potrivit la locul potrivit pentru a fi candidatul care să-l învingă pe Ludovic Orban, fiind la momentul acela și premier prin prisma unui context favorabil anterior.

Însă se pare că bună parte dintre cei care l-au susținut, atât președintele Iohannis cât și alți oameni importanți din PNL, nu au văzut în Florin Cîțu un președinte adevărat pentru PNL, unul care să își ducă mandatul la bun sfârșit.

Un guvern căzut, o majoritate parlamentară schimbată, obiectivul taberei câștigătoare s-a schimbat și el, a fost atins cel inițial, înfrângerea lui Orban, ulterior obiectivele lor n-au mai ținut de persoana lui Florin Cîțu și astfel cred că povestea de dragoste se încheie.

Pe lângă aceste două lucruri, mai putem trece în revistă faptul că avem un Partid Național Liberal care se învârte în jur de 15-20% procentaj în intenția de vot și un lider al său care probabil e mai aproape de marja de eroare decât de partid în ceea ce privește cota de încredere. E un lucru care până la un punct contează foarte mult, nu poți să ai un lider de partid care să tragă partidul în jos atât de tare”, explică Adrian Zăbavă.

Nicolae Ciucă cântărește mai mult în balanță

Analistul politic susține că Nicolae Ciucă are o relație mai strânsă cu Klaus Iohannis și cu alți oameni importanți din PNL, dar și că are un potențial politic mai important în perspectiva alegerilor din 2024. În plus, punctează două aspecte foarte importante, și anume funcția de premier și puterea. Atât Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu, au ocupat în trecut funcția de premier.

”Probabil că îl preferă pe Nicolae Ciucă datorită relației mult mai strânse, dar și a potențialului politic mai mare decât al lui Florin Cîțu. Florin Cîțu, în urma modului în care a condus guvernul, în care a plecat de la Palatul Victoria, nu părea un lider cu viitor politic. Să ne amintim că și în momentul congresului mai toată lumea vorbea despre un câștigător care nu-i de fapt câștigător.

În momentul de față Ciucă are puterea, aceeași putere pe care a avut-o Florin Cîțu pentru a-l învinge pe Ludovic Orban, să nu uităm de unde a plecat. Se pare că funcția de premier și puterea contează foarte mult.

Florin Cîțu, la fel ca Ludovic Orban, când a plecat de la Palatul Victoria a știut că acea plecare va cântări greu cu privire la viitorul său politic, inclusiv la șefia PNL.

Ciucă, în momentul de față, are un potențial politic mult mai important decât Florin Cîțu în perspectiva alegerilor din 2024, dar nu cred că acest potențial politic a fost principalul factor.

Principalul factor ține de o relație personală mult mai apropiată între Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis și inclusiv cu tabăra din jurul lui Klaus Iohannis. În momentul de față Klaus Iohannis încă face jocurile în PNL și sunt sigur că această viitoare mișcare are nu doar girul său, ci vine din dorința sa”, mai spune Adrian Zăbavă.

Liderii organizațiilor județenele PNL nu îl mai vor pe Cîțu la șefia partidului

În seara zilei de miercuri, 30 martie, în presă au apărut informații cum că 40 de lideri ai organizațiilor județene PNL au semnat o scrisoare prin care cer demisia lui Florin Cîțu, astfel încât funcția să fie preluată de premierul Nicolae Ciucă.

Liderii PNL susțin că Florin Cîțu tensionează relațiile din coaliție cu PSD și că are o imagine îndoielnică, ce trage partidul în jos.

Florin Cîțu, cotă de încredere de 6%

La doar o zi după informațiile privind nemulțumirile din interiorul PSD, un sondaj Avangard, la comanda PSD, arăta că Florin Cîțu are o cotă de încredere de numai 6%, la polul opus fiind premierul Nicolae Ciucă, cu un procent de 34%.

Primul lider PNL care a sugerat public că este necesară înlăturarea lui Cîțu

Deputatul PNL Ben Oni-Ardelean este primul politician din interiorul partidului care a dat de înțeles oficial că susține înlăturarea lui Florin Cîțu de la șefie.

”Partidul Naţional Liberal are nevoie urgentă de un restart! Dezbaterile valorice, strategia şi viziunea politică trebuie să cuprindă toate entităţile care contribuie la o gandire politică coerentă, pragmatică şi realistă. Suntem obligaţi să nu ne abatem de la valorile creştin-democrate, având o responsabilitate imensă in faţa ţării”, a scris deputatul. ”Bâjbâiala ne va costa pe toţi. Trebuie să ne ridicăm de jos şi să luptăm mai uniţi ca niciodată pentru România! E singura variantă! E timpul să schimbăm macazul!”, a scris Ben Oni-Ardelean pe Facebook.

Reacție din tabăra PSD

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat joi, 31 martie, că în coaliţia de guvernare "sunt mai importante ţintele decât persoanele".

"Cred că în această coaliţie sunt mai importante ţintele decât persoanele, aşa încât eu cred că nu vom fi afectaţi dacă va fi o schimbare în politica partenerilor noştri de guvernare din acest moment, a PNL. Cred că ne-am asumat cu toţii aceste obiective şi cu siguranţă că le vom duce mai departe, indiferent cine este la conducere", a declarat Vasile Dîncu.