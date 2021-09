Florin Cîțu nu a luat încă act de demisiile miniștrilor USR PLUS. „Analizez situația politică în care ne aflăm”

Premierul Florin Cîțu a declarat marți, 7 septembrie, întrebat când va lua act de demisiile miniştrilor USR PLUS şi când va numi interimarii, că analizează situaţia.

"Daţi-mi voie să analizez întâi situaţia. Încă analizez situaţia politică în care ne aflăm", a arătat el într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.

Premierul a menţionat că mizează pe o guvernare de dreapta în România.

Chestionat dacă după discuția cu președintele Klaus Iohannis va fi posibil ca miniștii USR-PLUS să-și retragă demisiile, Cîțu a spus: "Bineînțeles că este posibil".

Co-preşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat marți, 7 septembrie, că el şi miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile marţi dimineaţă, 7 septembrie, la cabinetul premierului Florin Cîțu.

"În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe", a afirmat, într-o postare pe Facebook, Dan Barna.

Timp de maximum 45 de zile, ministerele pot fi conduse de miniștri interimari. Premierul Florin Cîțu trebuie să trimită la Palatul Cotroceni demisiile și propunerile pentru miniștri interimari.



Liberalii din echipa Cîțu au discutat împărțirea ministerelor rămase libere în urma demisiei miniștrilor USR PLUS.

Potrivit unor surse liberale, ministru interimar al Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă, ar urma să fie ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar urma să preia interimar și Ministerul Sănătății, iar în locul lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercetării ar urma să fie numit interimar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.