Citu si Orban, intrecere in atacuri asupra USR PLUS in lupta pentru sefia PNL

Aflati in plina campanie interne pentru sefia PNL, atat presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban cat si premierul Florin Citu s-au intrecut in prima faza in diverse intepaturi, dupa care au trecut la atacuri si aluzii. Nu impotriva celuilalt, ci impotriva partenerului de coalitiei, USR PLUS.

Joia trecuta, pe 1 iulie, premierul Florin Citu le transmitea colegilor din PNL Bucuresti sa voteze "intelept" pentru alegerea presedinteilor de filiale, intrucat, cu el viitor presedinte al partidului, vor sustine doar membri PNL la primariile de sector.

In cadrul alegerilor locale de anul trecut, PNL si USR PLUS au facut o alianta prin care au sustinut candidati comuni la primariile de sector ale Capitalei.

"Mesaj ferm pentru colegii mei, membri PNL in Bucuresti: cu mine presedinte al partidului, vom sustine doar membri PNL la primariile de sector. Votati intelept cand alegeti presedintii PNL de sectoare. Mult succes si va astept alaturi de echipa castigatoare", a afirmat Florin Citu pe Facebook, spre uimirea unor membri din USR PLUS.

Aceeasi abordare a avut-o si Ludovic Orban cateva zile mai tarziu, cand, duminica, 4 iulie, a spus despre USR-PLUS ca sunt niste parteneri de guvernare "care de multe ori parca nu s-au nascut aici", adaugand ca nu i-a vazut sa jure pe Biblie sau sa-si faca cruce.

"Avem niste parteneri de guvernare care de multe ori parca nu s-au nascut aici. Nu i-am vazut la Ziua Drapelului national, nu i-am vazut la momente esentiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol al natiunii romane, ca sa nu spun ca nu i-am vazut jurand pe Biblie si nu i-am vazut facand cruce", a declarat Orban la sedinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Bacau.

Reactia USR PLUS

Declaratiile celor doi liberali nu au ramas fara reactii, iar Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, demis din functie de catre Florin Citu, i-a transmis premierului ca ar trebui sa le reaminteasca colegilor despre momentul 2016, atunci cand PNL a pierdut toate sectoarele din Capitala la alegerile locale.

"Florin Citu facand promisiuni wow! pentru PNL Bucuresti! Involuntar, ce face domnul Citu este sa le aminteasca liberalilor din Bucuresti si bucurestenilor despre succesul PNL Bucuresti in alegerile din 2016. Si atunci au avut doar candidati proprii, refuzand orice colaborare cu USR. Au pierdut absolut tot", a afirmat Vlad Voiculescu.

Deputatul USR PLUS Cosette Chichirau i-a dat o replica lui Ludovic Orban, pe care l-a indemnat sa se uite "in propria ograda" inainte de a critica partenerii de guvernare. Aceasta noteaza ca pana in acest moment liderul PNL nu a cerut demisia liberalilor cercetati penal si nici nu l-a condamnat pe primarul liberal cacuzat de pornografie infantila.

"Nici eu nu l-am auzit pe Ludovic Orban sa le ceara demisia lui Costel Alexe si Mihai Chirica, amandoi acuzati de grave fapte de coruptie. Si nici nu l-am auzit sa spuna ceva despre primarii PNL acuzati de pornografie infantila sau de violarea unei minore. Ludovic Orban ar trebui sa se uite mai intai in propria ograda si abia apoi sa vorbeasca despre partenerii de guvernare.

Nu conteaza cate cruci iti faci. Conteaza sa nu furi, sa nu minti si sa nu ii tradezi pe oamenii care si-au pus increderea in tine", a declarat deputatul USR-PLUS.

O reactia a venit si din partea liderului grupului USR PLUS din Camera Deputatilor Ionut Mosteanu, care noteaza ca campania interna din PNL este "despre care e cel mai antiuserist presedinte". Acesta noteaza ca ambii "gresesc cu buna stiinta" si ca abia asteapta sa se incheie alegerile din PNL.

"Unul zice ca buna guvernare e legata de numarul de cruci si de matanii. Celalalt nu zice nimic de biserica, dar da 20 milioane din pix pe 10 iunie pentru Catedrala Mantuirii. Unul zice ca e mai bine sa lase primariile la PSD decat sa se alieze cu USR PLUS. Celalalt nu zice nimic de aliante, dar umple PNL-ul de alesi locali PSD. Ambii gresesc. Si ambii gresesc cu buna stiinta, din calcule electorale interne. Eu o sa trec peste declaratiile de campanie interna, pentru ca avem o tara de guvernat. Astept sa isi termine PNL congresul si sa ne apucam de treaba cu toata energia si sa vad ca au toti un singur focus - programul de guvernare", a scris Mosteanu pe Facebook.