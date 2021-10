Cîţu, după incendiul de la Constanța: „Vedem astăzi că nici secţiile ATI nu au fost pregătite pentru valul patru al pandemiei de COVID-19”

Prim-ministrul Florin Cîţu a informat, vineri, că urmează să primească până luni rezultatele anchetei privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei de COVID-19.

El a afirmat, la Palatul Victoria, că "nici secţiile ATI nu au fost pregătite", având în vedere incendiul produs la Spitalul de Boli Infecţioase de la Constanţa, soldat cu şapte morţi.

"Am cerut acea anchetă la Ministerul Sănătăţii, am vrut să văd cum s-a pregătit valul patru, mai ales când e vorba de paturile ATI. Voi avea rezultatele, înţeleg, în acest weekend sau luni şi le voi prezenta. Deja ştim că am intrat în acest val patru cu un număr insuficient de paturi ATI. Ceea ce vedem astăzi este că nici secţiile ATI nu au fost pregătite pentru valul patru. Mai mult, a existat acel raport după tragedia de la Piatra Neamţ. Există o evaluare şi aş vrea ca Ministerul Sănătăţii să prezinte situaţia public, să arate cum au fost implementate acele măsuri din raportul respectiv şi ce soluţii au fost luate pentru fiecare secţie ATI", a declarat prim-ministrul.

Pe 21 septembrie, Cîţu anunţa că va cere o anchetă privind modul în care Ministerul Sănătăţii a pregătit valul al patrulea al pandemiei.





Ministerul Sănătăţii să se uite care sunt soluţiile pentru ca tragedii precum cea de la Constanţa să nu se repete





Premierul Florin Cîţu a declarat că este important în acest moment ca Ministerul Sănătăţii "să se uite exact care sunt soluţiile" pe termen scurt, imediat, astfel ca tragedii precum cea petrecută vineri în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa să nu se mai repete.

"În primul rând vreau să transmit condoleanţe familiilor îndoliate după tragedia de la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa. Am ţinut în permanenţă legătura cu Ministerul Afacerilor Interne, cu Ministerul Sănătăţii, cu autorităţile, pentru a mă asigura că pacienţii sunt transferaţi la spitalele din zonă. Este de neacceptat să se întâmple aceste lucruri, o astfel de tragedie în spitalele din România şi este o realitate pe care, începând din acest an, încercăm să o modificăm după 20-30 de ani de zile în care nu s-a făcut aproape nimic pentru sistemul de sănătate din România.

În ceea ce priveşte cazul incendiului, nu mă voi pronunţa în acest moment, aşteptăm informaţiile şi vom vedea exact ce s-a întâmplat. Aşa cum am cerut Ministerului Sănătăţii, în urmă cu câteva luni, să pregătească valul 4, am cerut acea anchetă pentru a vedea cum a fost pregătit valul 4, în acest moment este important ca Ministerul Sănătăţii să se uite exact care sunt soluţiile pe termen scurt, imediat, ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple", a declarat Florin Cîţu, vineri, la Palatul Victoria.

Prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat vineri că a cerut demiterea managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, Stela Halichidis, şi că l-a demis din funcţie pe preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

"Am luat două decizii. În primul rând, l-am sunat pe domnul primar al Constanţei, Virgil Chiţac, şi am cerut să o demită din funcţie pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecţioase. În acelaşi timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe preşedintele ANMCS, care de când a intrat în funcţie nu a mai făcut nicio evaluare şi era în atribuţiile domniei sale să facă evaluări şi în ce priveşte acreditările spitalelor din România", a afirmat premierul, la Palatul Victoria.





