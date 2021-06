Premierul Florin Citu a transmis duminica, 27 iunie, dupa ce Bucurestiul nu a inregistrat niciun caz nou de COVID-19, ca orasul are cea mai mare rata de vaccinare si a spus ca "vaccinarea este singura solutie pentru a depasi pandemia. It is that simple!".

Potrivit raportului autoritatilor de duminica, 27 iunie, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 46 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19. Cinci persoane au decedat, iar alte 71 de decese au fost raportate din lunile anterioare.

20 judete au raportat zero cazuri, iar cele mai multe imbolnaviri sunt in Ilfov si Suceava - cate 4.

In Bucuresti, in premiera, nu s-a mai inregistrat niciun caz de infectare cu noul coronavirus.