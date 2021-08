LIVE/VIDEO Florin Cîțu, despre dosarul pentru alcool la volan din SUA: „Nu duc 7-8 beri”

Premierul Florin Cîțu a făcut sâmbătă primele declarații după apariția dosarului pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice în SUA.

Premierul a fost întrebat dacă a specificat în certificatul ORNIS că a fost condamnat. „Avem acces la informații fără a face cerere pentru Ornis”. „Nu am adus în discuție acest eveniment în discuția cu domnul președinte”, a declarat Cîțu, care a spus că un coleg i-a spus că i-a arătat hârtia cu problemele sale din SUA președintelui PNL Ludovic Orban.

Premierul a mai declarat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis și nu s-a pus problema să fie catalogată ca o problemă penală. „Nu mi-am pus niciun moment problema să îmi dau demisia”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu a mai declarat că nu a considerat necesar să îi expună problema președintelui Klaus Iohannis.

„Vă dați seama că este un moment pe care nu vrei să ți-l aduci aminte. Este o situație prin care nu mi-am mai dorit să trec. Era o sâmbătă. Fusese ziua colegului meu de cameră. Am băut suficient cât să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat. Nu pot să duc 7-8 beri. Am băut ca să depășesc limita legală. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice și am urmat procedurile legale”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.

Întrebare: De unde ați plătit avocații, programele?

Am vândut mașina și cred că m-am împrumutat la bancă. Am plătit avocatul și apoi am vândut mașina.

Întrebare: Colegii de alianță au convocat un birou politic național în care s-au discutat două variante: demisia sau moțiune de cenzură.

Este regretabil că ne aflăm în această discuție. Cred că totul se reduce la rectificarea bugetară și dacă am fi mers pe propunerile colegilor de alianță nu am mai fi avut aceste discuții.

Întrebare: Cu cât ați vândut acea mașină?

Cred că am vândut mașina cu 1.500 de dolari. Nu făcea foarte mulți bani.

Întrebare: USR-PLUS spune că respinge programul Angel Saligny.

Acel program nu este programul meu. Este programul românilor. Încă sunt multe localități unde nu avem asfalt sau canalizare.

Întrebare: Cine va fi următorul ministru al Finanțelor?

Propunerea mea pentru Ministerul Finanțelor este Dan Vâlceanu.

Întrebare: A fost un moment în care ați avut cătușele puse la mâini?

Nu mai știu, dar am respectat procedurile legale.

Întrebare: Ați fi dispus să faceți public raportul toxicologic?

Nu știu dacă am dosarul. Să văd ce informații sunt acolo și apoi dsicutăm. Totul a fost printr-un avocat. Vorbea exclusiv despre alcool.