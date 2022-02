Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, 8 februarie, că situația din valul 5 al pandemiei nu este cu mult diferită de cea din valul precedent.

Numărul mare de infectări pune presiune nu doar pe sistemul de sănătate, ci și pe economie, a subliniat acesta.

Fostul premier a afirmat că cifrele din al cincilea val al pandemiei de COVID-19 sunt comparabile cu cele din valul al patrulea, inclusiv în ceea ce priveşte cazurile grave şi decesele.

”Dar eu mă uit la cifre şi nu pare că e ceva diferit de celelalte. Ne uităm la un val care îşi are evoluţia proprie, dar efectele sunt aceleaşi, românii mor”, a afirmat Cîţu marţi seară, la B1 Tv.

Întrebat dacă premierul Ciucă a fost cel care a decis ca certificatul verde COVID la locul de muncă să nu fie introdus, liderul PNL a răspuns că ”decizia a fost de neasumare în Guvern şi de a merge cu ea în Parlament”.

Cîţu a subliniat, în acest context, că datele privind numărul de infectări cu SARS-CoV-2 ”nu sunt cu mult diferite de cifrele pe care le vedeam în mijlocul valului patru”.

”1.100 de persoane care sunt la ATI, eu ţin minte că cifrele astea pe toţi ne speriau şi puneau presiune pe sistemul de sănătate. Ceea ce este diferit acum şi este, spun eu, mult mai grav, avem o presiune pe sistemul de sănătate mare, unde înseamnă costuri deja, dar avem şi o presiune pe sistemul economic, pentru că sunt zeci de mii de persoane zilnic infectate, ceea ce înseamnă că activităţile economice sunt perturbate.

Este ca şi cum am închide întregi sectoare din economie, zilnic, oameni care trebuie să primească concediu medical. Vă spun că nota de plată, când am făcut în pandemie atunci şi am închis a fost foarte mare. De aceea, eu zic că vaccinarea ar fi ajutat. Decizia a fost alta. Până la urmă, dacă Guvernul sau dacă ministrul Sănătăţii voia cu adevărat acest certificat verde, el ar fi existat. Sau orice altă măsură, hai să nu-i spunem certificat verde, orice altă măsură care ar fi redus numărul de infectări şi ar fi redus numărul de decese, ar fi redus numărul de persoane la ATI”, a afirmat Florin Cîţu.

Fostul premier a adăugat că, în condiţiile în care ministrul Sănătăţii este ”un expert”, dacă Alexandru Rafila ar fi venit cu orice altă măsură, PNL ar fi acceptat-o dacă aceasta ar fi dus la scăderea numărului de îmbolnăviri.

Cîțu a subliniat că nu îi aduce reproşuri actualului premier cu privire la faptul că nu a fost implementat certificatul verde COVID sau o altă soluţie, el arătând că ”propunerile vin de la Ministerul Sănătăţii”.