Florin Cîțu, la comemorarea lui Gh. Duca: „PNL când a fost la guvernare, dar și în opoziție, a încercat să împingă România. E un moment să arătăm că suntem uniți”

Preşedintele PNL, Florin Cîţu a declarat, miercuri, 29 decembrie, la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea lui I. Gh. Duca care a avut loc la Urşani-Horezu, în judeţul Vâlcea, că PNL, când a fost la guvernare, dar şi în opoziţie, a încercat să împingă România.

Preşedintele PNL Florin Cîţu a afirmat că ”pentru orice liberal, acest moment este important”.

”Eu vreau să vă spun, în primul rând, eu sunt, astăzi, aici, ca liberal. Nici măcar ca membru de partid sau ca preşedintele Partidului Naţional Liberal, ci ca un om care crede în liberalism, pentru că despre asta este vorba şi asta a însemnat I. G. Duca pentru Partidul Naţional Liberal şi pentru România. Pentru noi toţi şi ceea ce a împins liberalismul înainte este redat de ceea ce a spus: liberalismul este ideea care reprezintă progresul. Asta înseamnă liberalism. Şi de fiecare dată, Partidul Naţional Liberal când a fost la guvernare, dar şi în opoziţie, a încercat să împingă România, asta înseamnă liberalism”, a transmis Cîţu.

El a arătat că în ultimii doi ani de zile, de guvernare liberală, a fost mai clar ca oricând, că singura soluţie pentru România, astăzi, o reprezintă liberalismul.

”Toate aceste măsuri pe care le-am luat, în ultimele două Guverne liberale, sunt măsuri care au permis ca astăzi să avem resurse pentru a susţine facturile românilor în această iarnă dificilă, să avem resurse pentru a creşte şi pensii şi salarii, în acelaşi timp, să avem resurse să şi investim fără să dezechilibrăm economia. Asta înseamnă liberalism şi atunci când conduci România după principii liberale, nu poţi să aduci decât progres cetăţenilor”, a afirmat el.

Florin Cîţu a mai declarat că ”pentru liberali, este încă un moment de a le reaminti românilor ce înseamnă liberalism şi a le reaminti pentru ce ne luptăm”.

”În ultimul an am tot spus şi s-a văzut şi din ce a spus domnul prim-ministru, sunt lucruri pe care noi le-am dus mai departe. Am vorbit despre antreprenor că este un erou şi, întotdeauna, pentru liberali a fost un erou, nu este un infractor este un erou şi, de fiecare dată, atunci când cineva va pune sub semnul întrebării acest lucru sau va încerca să facă din antreprenor un infractor noi, liberalii, o să luptăm împotrivă. Proprietatea privată este sfântă pentru noi, a fost şi, de aceea, o să ne luptăm, în continuare, pentru a termina, în sfârşit, acest proces de retrocedare. Proprietăţile care au fost confiscate românilor trebuie să ajungă înapoi la ei. Şi, bineînţeles, ne vom lupta pentru investiţii. Noi ştim că, în continuare, progresul înseamnă să investeşti, înseamnă inovaţie şi doar aşa se pot face lucrurile”, a arătat el.

Liderul PNL a precizat că ”pentru PNL este un moment important”.

”Este un moment în care arătăm că suntem uniţi şi rămânem uniţi în jurul liberalismului şi pentru români”, a concluzionat Cîţu.