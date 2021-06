Florin Citu isi intareste pozitia in interiorul PNL. Premierul se distanteaza de Ludovic Orban in lupta pentru sefia partidului

Premierul Florin Citu isi intareste pozitia in interiorul Partidului National Liberal (PNL).

Esecul social-democratilor de marti, 29 iunie, la votul din Parlament privind motiunea de cenzura, i-a intarit liberalului Florin Citu pozitia de sef al Executivului si a dat un semnal dur celor care si-ar dori schimbarea acestuia din functie.

3 tabere in PNL

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca PNL este impartit in aceasta perioada in 3 tabere: una condusa de Ludovic Orban si Virgil Guran, o alta condusa de Florin Citu, Emil Boc si Robert Sighiartau si o a treia tabara care asteapta sa vada cum se vor imparti filialele dupa alegeri, ca mai apoi sa se aseze de partea celui care are sansele cele mai mari.

De altfel, aceleasi surse sustin ca Ludovic Orban pierde teren pe zi ce trece in PNL, astfel ca sansele lui sa castige un nou mandat in fruntea formatiunii politice scad vertiginos, in vreme ce Florin Citu reuseste sa stranga noi sustinatori si are mari sanse sa castige si tabara celor care nu s-au pripit sa isi anunte favoritul. Cel care va reusi sa obtina tabara acestora isi va asigura succesul garantat la Congresul din 25 septembrie.

"La noi in partid sunt 3 tabere acum: una care e cu Orban, una care e cu Citu si o a treia tabara care asteapta sa se puna la coada celui care are sansele cele mai mari. Nu vorbim la ora asta de indecisi, vorbim de oameni care nu vor sa dea gres si sa se aseze la coada gresita. Florin Citu s-a distantat de Ludovic Orban si daca va continua asa, are mari sanse sa atraga de partea lui si a treia tabara din partid", au precizat surse liberale pentru Ziare.com

"Sageti" intre Ludovic Orban si Florin Citu

Ludovic Orban si Florin Citu, cei doi liberali care isi disputa pozitia de presedinte al PNL, si-au aruncat "sageti" marti, in Parlament. Astfel, premierul Florin Citu, in discursul de la dezbaterea motiunii, a declarat ca a "transat" alegerile din PNL:

"Domnilor de la PSD, degeaba sperati. Va mintiti singuri. Dupa 25 septembrie va fi si mai rau pentru dvs. Am transat alegerile din PNL, de cine va e cel mai frica nu scapati.", a declarat Florin Citu.

De cealalta parte, Ludovic Orban a sustinut ca Florin Citu, ca premier care e in fata unei motiuni de cenzura trebuia sa se concentreze pe rezultatele pozitive ale guvernarii si nu era momentul potrivit pentru a se referi la alegerile interne din PNL.

"Verbul a transa inseamna a separa, a imparti. Afirmatiile mi se par total nepotrivite, ca premier care este in fata unei motiuni de cenzura trebuie sa se concentreze pe prezentarea rezultatelor pozitive ale guvernarii, sa combata orice argument si mai ales orice minciuna si calomnie care a a fost curprinsa in motiunea de cenzura.

Nu era locul potrivit pentru a vorbi de congresul PNL si lucrul acesta il stie toata lumea, nu trebuie sa spun eu", a declarat liderul PNL.

Cum se va desfasura Congresul PNL

Congresul PNL se va desfasura in data de 25 septembrie, la Bucuresti, pe parcursul unei singure zile. Desfasurarea congresului va fi cu 5.000 de delegati, dintre care 493 sunt delegati de drept, restul sunt delegati alesi dupa norma de reprezentare, conform statutului.

Presedintele comisiei de organizare a Congresului va fi Theodor Stolojan, iar din comisie vor face parte cate patru reprezentanti ai fiecarui candidat la presedintia partidului.

Calendarul alegerilor interne este: in perioada 1 iunie - 15 iulie vor avea loc adunarile generale ale organizatiilor locale, iar in perioada 1 iulie - 10 august vor avea loc conferintele judetene de alegeri. O perioada de 45 de zile, intre data de 10 august si data Congresului - 25 septembrie, va fi pentru campania de prezentare a motiunilor si de sustinere a uneia sau alteia dintre motiuni.