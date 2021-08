Analist politic, despre zilele de pușcărie ale premierului Cîțu în SUA: „Povestea asta chiar reușește să-l umanizeze”

Analistul politic, Adi Zăbavă, este de părere că dezvăluirea despre trecutul din tinerețe al premierului Florin Cîțu, care a recunoscut miercuri, 11 august, că a fost arestat două zile în SUA pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, are mai mult darul de a-l umaniza cu atât mai puțin de a-l răni în competiția internă cu Orban.

„Nu știu cine și cu ce obiectiv a dat informația despre Cîțu, privind conducerea sub influența alcoolului/drogurilor acum vreo 20 de ani în SUA, dar aș înclina să cred, cel puțin deocamdată, că-i face bine, nu rău.

Încercările de a-l umaniza pe Cîțu sunt frecvente, dar oarecum sterile (misiunea-i destul de dificilă, s-o recunoaștem). Ei, povestea asta chiar reușește s-o facă, să-l umanizeze, pentru principalul public țintă al competiției interne, format din delegații la Congres și membrii PNL. În plus, e motiv de victimizare ("Uite dom'le ce ne fac ăștia! N-a ieșit informația patru ani sub PSD, a ieșit acum când ne batem între noi în PNL" - ceea ce ar arăta că ăilalți sunt mai răi ca pesediștii).

Totodată, contracandidatul și actualul președinte al partidului are și el niscaiva trecut cu accidentele, nu știu la care dintre ei ar fi mai mare vulnerabilitatea pe subiect. M-aș gândi de tare multe ori înainte de a risca soarta propriului candidat de dragul atacului la contracandidat.

Și chiar dacă rețelele sociale și media s-au ambalat pe subiect în ultimele 2 ore, pare că informația a apărut de ieri pe-o pagină mult mai low profile. Mai adăugăm și faptul că premierul n-a fost luat prin surprindere de întrebare, a avut răspuns pregătit și nu l-au ascuns (o conferință de presă și-o întâlnire cu presa se poate și dribla dacă-i mare bai pe vreun subiect).

Iar dacă principalul obiectiv a fost crearea subiectului pentru presiunea publică, la noi în politică s-a scăpat fără zgârieturi din altele și mai mari și mai grele.

În consecință, mie deocamdată îmi dă cu plus pentru Cîțu”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.





Cîțu: „Am făcut o greșeală acum 20 de ani”



Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis 2 zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.

Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.

”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.

Acesta a precizat că a fost vorba despre o contravenţie.

”Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a mai afirmat premierul.

Un document din martie 2000, prezentat de flux24.ro, arată că actualul premier Florin Cîţu ar fi fost încarcerat 2 zile în SUA, pentru condus sub influenţa alcoolului sau drogurilor, întrucât legislaţia americană nu face diferenţă între ele.

Conform documentului Curţii de Justiţie din Iowa, Florin Vasile Cîţu ar fi fost reţinut 2 zile în anul 2000 şi a primit şi o amendă de 1.000 de dolari americani.