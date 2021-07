Florin Citu: De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o. Vom guverna Romania cel putin 8 ani

Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a afirmat vineri, 9 iulie, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea, ca de fiecare data cand a intrat intr-o competitie, a castigat-o.

"De fiecare data cand am intrat intr-o competitie, am castigat-o. Pe 25 septembrie, votati bine si vom guverna Romania cel putin 8 ani de zile", le-a transmis Citu delegatilor aflati in sala.

Ads

El a aratat ca aceasta competitie trebuie sa intareasca partidul, iar formatiunea sa fie reprezentata la varf de cei mai buni.

"De fapt, aceasta competitie trebuie sa ne intareasca. De aceea ii alegem pe cei mai buni, ca de la varf incepand sa fim cei mai buni pentru ca in lupta suntem cu cei de la PSD. Si lupta nu e usoara. (...) Acesta ar trebui sa fie, de fapt, obiectivul pentru 2024 - si primaria municipiului Ramnicu Valcea si Consiliul Judetean. Si as vrea ca acest obiectiv sa ni-l asumam cu totii, in toata tara, nu doar la Ramnicu Valcea, sa luam toate primariile de municipiu si toate consiliile judetene. Asta inseamna sa vrei sa castigi", a spus Citu in discursul sau.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Totodata, el a aratat ca zona Olteniei, care a fost "vitregita" de resurse in ultimii ani, va beneficia de fonduri care vor fi folosite "cu cap".

"Resursele vor veni, dar noi le vom folosi cu cap, pentru ca asta facem noi ca liberali. Nu aruncam resurse peste tot doar ca sa dam bani sa se vada ca am dat. Nu! Vrem sa vedem si rezultate si asta vrem sa le aratam oamenilor in 2024, ca banii i-am folosit cu folos", a mai spus premierul.

"In politica, competitia ar trebui sa aduca ca cei mai buni oameni sa conduca un partid politic. Acel om si acei oameni sa isi asume niste obiective si daca si le ating, sa mearga mai departe, dar daca nu le ating, sa aiba taria sa faca un pas in lateral sau in spate sa lase pe altii care vin si pot sa faca aceste lucruri. Despre asta este vorba in viata si in competitie si asta facem si noi aici", a declarat Florin Citu.

Florin Citu a mai povestit ca, in 1990, cand era clasa a XII-a, s-a inscris in PNL alaturi de mai multi prieteni, precizand ca ulterior a plecat din tara si ca a "reinnoit povestea" cu PNL, in 2016, la Bucuresti.