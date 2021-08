Implicațiile politice ale dezvăluirii făcute publice miercuri, atunci când premierul Cîțu a recunoscut că a fost prins băut la volan în Statele Unite și condamnat la două zile de pușcărie, sunt încă imprevizibile.

Sociologul Gelu Duminică este de părere că premierul ar trebui să se retragă din cursa internă pentru șefia partidului, în contextul în care aceste dezvăluiri aduc probleme atât șefului statului cât și partenerilor de guvernare.

„Problema majora nu e faptul ca cel ce acum ne este prim-ministru a condus masina dupa ce baut bine acum 20 de ani. Nu cred ca o intamplare din tinerete arata caracterul unui om si nici nu dau lectii de morala, eu insumi facand multe greseli in viata mea.

In ultimii 7-8 ani, de cand e in viata publica romaneasca, nu l-am vazut vreodata pe dl Citu baut si nici nelalocul lui, din punct de vedere al comportamentului public, asa ca nu ma voi inscrie in corul celor il fac in toate felurile din cauza acelei intamplari.

Problema majora este ca viitorul, poate, presedinte al PNL a fost incarcerat. Nu conteaza pentru ce, si nici pentru cat timp. Faptul ca principalul om politic al momentului (este PM in functie si, poate, presedinte al partidului de guvernare) are o asemenea tinichea de coada, va oferi tone de munitie opozantilor si nu vad deloc bine partidul condus de domnia sa in campaniile electorale viitoare. Si, in lumina acestei noi informatii, nu il vad bine nici pe Presedintele Iohannis care va trebui sa justifice cautionarea unui om politic care va fi prezentat publicului ca fiind un "infractor condamnat".

USR-PLUS primeste si el un mare "sah", pentru ca eventuala sustinere a dlui Citu va arunca la cos campania "Fara penali", campania stindard a acestei formatiuni politice. Nu pentru ca dl Citu ar fi, conform legii din Romania "penal", ci pentru ca in mentalul colectiv romanesc nu prea exista termenul de reabilitare pentru o persoana care a fost incarcerata. Si opozantii politici vor fructifica la maxim acest lucru.

Daca tine, cu adevarat, la numele si onoarea partidul domniei sale, si la stabilitatea politica a Romaniei, dl Citu ar trebui sa se retraga din cursa electorala in care este inscris. Sunt aproape sigur ca nu o va face decat daca Presedintele Iohannis va da semnalul necesar.

Eu, unul, ma astept sa il dea...”, a scris Gelu Duminică pe pagina sa de Facebook.





Premierul recunoaște că a fost închis 2 zile în SUA

Premierul Florin Cîţu a precizat miercuri, 11 august, întrebat dacă în trecut a fost închis 2 zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

”Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY, conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, una foarte mare. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. E interesant că apare această informaţie acum când este competiţia internă PNL”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat, miercuri, dacă a fost încarcerat două zile în SUA şi dacă a plătit o amendă.

Răspunzând unei întrebări, Cîţu a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.

”A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.

Acesta a precizat că a fost vorba despre o contravenţie.

”Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”, a mai afirmat premierul.

Analistul politic, Adi Zăbavă, este însă de părere că dezvăluirea despre trecutul din tinerețe al premierului Florin Cîțu, care a recunoscut miercuri, 11 august, că a fost arestat două zile în SUA pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, are mai mult darul de a-l umaniza cu atât mai puțin de a-l răni în competiția internă cu Orban.

De remarcat însă, că susținătorii lui Florin Cîțu, precum Rareș Bogdan, i-au sărit imediat în apărare. „Cîţu nu e ales de noi să fie stareţul Mânăstirii Plumbuita, al Mânăstirii Rohia, nici pentru poziţia de patriarh. A făcut greşeli. Câţi români nu au făcut greşeli în această lumea?”, a subliniat Rareş Bogdan.