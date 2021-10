Florin Cîțu: „Astăzi a murit moralitatea. Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul”

Premierul Florin Cîțu a lansat marți, 5 octombrie, critici dure la adresa USR PLUS în cadrul dezbaterii de la moțiunea de cenzură. Acesta a cerut scuze în fața românilor că au fost „trădați” de un partid care „s-a unit cu extremiștii”.

Florin Cîțu: `Astăzi a murit moralitatea. Moțiunea PSD, cel mai mare inamic al nostru și al vostru, este susținut și votat de USR. Așa zișii reformiști s-au unit cu extremiștii. Dragi români, ați fost trădați. Vot să dea jos guvernul în care au ajuns datorită dvs. Pot fi mai josnici de atât? S-au făcut frați cu pesediștii și neo-fasciștii pentru a da jos singurul premier care i-a pus la treabă.

Sunt dezamăgit. USR joacă alba-neagra cu guvernarea. Vrea să revină la guvernare dar cu un șef mai indulgent. Cineva pus de ei, care să închidă ochii. În 30 de ani de zile nu a existat o alianță mai toxică decât cea pe care o vedem astăzi.

Oare ce câștigă USR prin faptul că aruncă România în haos? Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Am crezut că e un partid că vrea reformă. Adevărata față a USR e cea pe care o vedem azi. Am văzut-o din 2016, dar nu am dat atenție alianței USR și PSD. Socialism is strong in this one.

Poate ne lămuresc ce plan au după moțiune. PSD spune că nu vrea la guvernare. Aruncă scenariul alegerilor anticipate dat sesizau la CCR în urmă cu câteva luni alegerile anticipate. Un partid bipolar.

USR votează moțiunea de cenzură care spune despre proprii miniștri că sunt incompetenți.

Să fie clară poziția USR față de ministrul Ghinea. Un incompetent și vrea să meargă acasă. USR îl trimite pe Năsui acasă pentru incompetență.

Trebuie să-i fi demis de mult mai devreme. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Până la urmă și-au dat seama că nu pot și au plecat singur. Nu voi mai permite așa ceva.

USR stă lângă PSD, unde le este locul.