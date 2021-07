Cat de realiste sunt cele mai pozitive declaratii ale premierului Citu. Pericolele care pandesc in spatele retoricii optimiste

Florin Citu, premierul Romaniei, este deja recunoscut pentru maniera sa optimista de a privi lucrurile. Cu toate acestea, opinia publica s-a revoltat adesea in urma declaratiilor premierului, care vorbeste despre cat de bine merge economia in tara noastra, despre campania de vaccinare ca fiind un succes, sau despre preturile alimentelor, care ar fi mai ieftine decat in Franta. Totusi, cate dintre declaratii se bazeaza pe fapte concrete si cate nu?

Declaratiile privind cresterea economica

Florin Citu a vorbit adesea despre cresterea economica din Romania, care s-ar datora masurilor bune pe care le-a luat in timpul perioadei de criza generata de pandemia de COVID-19.

La sfarsitul lunii mai, INS anunta ca PIB a crescut cu 2,8% in primul trimestru din 2021.

"Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021.

Felicitari, romani!

Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie, ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si economia a raspuns pozitiv.

Acum pregatim toate masurile ca economia Romaniei post-pandemie sa fie mai puternica, mai competitiva, mai rezilienta. In urmatorii ani, eu ma astept la o crestere economica care sa spulbere toate estimarile facute pana acum si de care sa beneficieze TOTI romanii", declara premierul imediat dupa publicarea cifrelor INS.

Desi PIB-ul Romaniei a crescut in primul trimestru din 2021 cu 2,8% fata de trimestrul anterior, a scazut fata de primul trimestru din 2020 cu 0,2 %, potrivit datelor INS.

O luna mai tarziu, in iunie, premierul declara la un post de televiziune ca "Romania este tara cu cresterea economica cea mai mare din Uniunea Europeana in primul trimestru".

Afirmatia este una falsa, Irlanda fiind, de fapt, tara cu cea mai mare crestere procentuala a PIB-ului, potrivit factual.ro.

"Statistica publicata de Eurostat in aceeasi zi arata insa ca, desi cele mai multe state UE au inregistrat intr-adevar scaderi economice, cresterea procentuala cea mai mare a PIB-ului o are Irlanda, cu 1,2%. Romania imparte locul al doilea cu Bulgaria, ambele cu 0,3%. O singura alta tara a mai inregistrat crestere economica - Suedia, cu 0,1%.

Comparativ cu primul trimestru al anului anterior, lider in UE la crestere economica este tot Irlanda, cu un PIB mai mare cu 4,5%. Romania se claseaza pe locul al doilea, cu 2,8%, urmata de Bulgaria, cu 2,3%, arata sursa citata.

Romania are cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeana

Premierul Florin Citu a declarat la sfarsitul lunii iunie ca, potrivit datelor Eurostat, in Romania sunt cele mai ieftine alimente din UE. Astfel, spune el, "explozia preturilor este un fake news".

"Eurostat confirma - in Romania sunt cele mai ieftine alimente din UE! P.S. Asa mai omoram un fake news despre explozia preturilor", a scris premierul Florin Citu, pe Facebook.

Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cele mai reduse preturi fiind in Romania (55% din media UE), Bulgaria (56%) si Polonia (58%), arata datele prezentate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Iancu Guda, analist economic, a explicat ulterior, la Digi24, ca aceasta este doar "o fata a monedei". Acesta argumenteaza ca PIB pe capul de locuitor din Romania este de aproximativ trei ori mai mic decat media europeana si ca romanii aloca o treime din venit doar pentru mancare.

"Citu: In Romania sunt cele mai ieftine alimente din UE, cu 34% sub media europeana (o fata a monedei).

Eurostat: PIB / cap locuitor cel mai scazut in UE este integistrat de Bulgaria si Romania, aproximativ de 3 ori sub media europeana (cealalta fata a monedei).

Romania are cele mai ieftine alimente, dar alocam o treime din venit pentru mancare, aproape de doua ori peste media europeana.

Oare ce conteaza mai mult? Faptul ca ai cele mai ieftine alimente? Sau faptul ca nu ti le permiti?", a sustinut analistul.

Campania de vaccinare

Florin Citu a declarat, in iunie, ca nu il ingrijoreaza ritmul actual al campaniei de vaccinare si ca modul in care populatia reactioneaza indica faptul ca este una de succes.

"Campania de vaccinare trebuie vazuta prin prisma a ceea ce se intampla astazi in Romania cu pandemia. Si vedem ca avem un numar mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem numar mai mic de persoane la ATI si asa mai departe. Deci, toti indicatori arata ca aceasta campanie de vaccinare a dat rezultate. Ea poate fi accelerata sau ritmul se reduce in functie de ceea ce se intampla cu pandemia. Eu cred ca, daca ne uitam la cum reactioneaza populatia, vedem ca aceasta campanie are succes. Am incredere ca vom ajunge si la celelalte cifre in perioada urmatoare", a declarat Florin Citu in 12 iunie.

Cu toate acestea, cifrele contrazic ideea unei campanii de succes, chiar daca numarul cazurilor noi, al paturilor ocupate de la ATI si al deceselor a scazut. In ultima perioada, numarul persoanelor vaccinate zilnic, atat cu prima doza, cat si cu a doua, este in jur de 20.000. Romania nu a ajuns inca la pragul de 5 milioane de persoane vaccinate, cu toate ca premierul sustinea ca acest prag va fi atins la 1 iunie. Miercuri, 30 iunie, cifra ajunsese la 4.725.239.

30 iunie - 20.800 de persoane vaccinate, dintre care doar 9.977 cu prima doza

29 iunie - 20.564 de persoane vaccinate, dintre care doar 9.544 cu prima doza.

28 iunie - 19.220 de persoane vaccinate, dintre care doar 8.346 cu prima doza.

27 iunie - 16.990 de persoane vaccinate, dintre care doar 5.874 cu prima doza

26 iunie - 22.543 de persoane vaccinate, dintre care doar 7.795 cu prima doza.

25 iunie - 25.728 de persoane vaccinate, dintre care doar 10.952 cu prima doza.

24 iunie - 25.599 de persoane vaccinate, dintre care doar 11.224 cu prima doza.

Miza din spatele retoricii bunei guvernari

Adrian Zabava, analist politic, a explicat pentru Ziare.com ca principala miza a acestei strategii tine de competitia interna din cadrul Partidului National Liberal. Acesta adauga ca victoria lui Florin Citu depinde de cum este perceputa guvernarea sa.

"Mai sunt cateva luni pana la momentul alegerilor. Imaginea proiectata a guvernarii trebuie sa fie una cel putin buna pentru Florin Citu. Se va folosi de acest aspect, cel putin la nivel de dicurs, in povestea pe care o va spune la alegerile interne PNL.

Cred ca il intereseaza mai putin reactia publicului la tonurile foarte optimiste si pozitive pe care le adopta. E vorba de o retorica pe care si-o va mentine pana in momentul alegerilor interne pentru a clama aceasta buna guvernare", explica Adrian Zabava.

Totusi, adauga analistul, trebuie sa se raporteze si la realitate. Totusi, exista sanse mari ca totul sa fie de partea lui deoarece sunt riscuri mici sa existe evenimente majore pana in septembrie care sa ii incurce socotelile.

"Prin eveniment major ma refer la o problema economica importanta sau la ceva ce tine de pandemie. Cel mai periculos lucru ar fi ca in preajma alegerilor interne Romania sa intre in valul patru. Atunci tot punctajul vaccinarii de succes va cadea cu brio si va deveni o poveste de atac la adresa guvernului", mai spune Adrian Zabava.

Analistul mai sustine ca, cel mai probabil, Florin Citu "are un drum intins si fara obstacole", tinand cont ca in sezonul estival lumea este preocupata de concedii, nu mai are mari tangente cu agenda publica, iar parlamentul intra in vacanta.