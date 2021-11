De ce nu renunță PNL la nominalizarea lui Florin Cîțu ca premier. Ce șanse are să ajungă din nou în funcție

După ce s-a lovit de refuzul categoric din partea PSD de a-l nominaliza din nou pe Florin Cîțu pentru funcția de premier, liberalii intenționează să renunțe la președintele partidului, iar o altă nominalizare le-ar putea aduce mai multe probleme pe termen lung decât soluții.

Până la această oră, prima variantă a liberalilor pentru funcția de premier rămâne președintele partidului, Florin Cîțu. Potrivit unor surse politice, UDMR a transmis la negocierile cu PNL și PSD de marți, 9 noiembrie, că ar fi de acord ca liberalii să-l propună pe Cîțu, așa cum social-democrații vin cu Marcel Ciolacu iar formațiunea maghiară cu Kelemen Hunor.

Conform surselor citate, unul din motivele principale pentru care PNL nu poate renunța la Florin Cîțu este temerea că partidul va ajunge să se scindeze și că tot mai mulți membri vor alege să se ducă către fostul președinte al formațiunii, Ludovic Orban. Acesta din urmă are de partea sa deja un grup de 18 parlamentari care în ultimele săptămâni au demisionat din grupurile parlamentare ale partidului, în semn de protest față de actuala conducere.

O altă problemă ridicată de liberali este că nominalizarea pentru funcția de premier a unei alte persoane - precum Nicolae Ciucă și o absență a lui Florin Cîțu din Guvern ar putea duce la repetarea scenariului care a avut loc între Ludovic Orban și actualul președinte al liberalilor, iar astfel s-ar crea noi poli de putere în interiorul formațiunii. Totodată, mai mulți apropiați ai președintelui PNL au explicat că partidul s-ar vulnerabiliza în contextul în care celelalte partide vin cu președintele partidului ca propunere de premier, în timp ce liberalii ar veni cu altcineva.

Influența lui Florin Cîțu în PNL a dat deja primele semne că începe să se clatine, după ce luni seară, 8 noiembrie, liberalii au votat dacă să meargă la guvernare cu PSD sau cu USR. Din cele 70 de voturi, 48 (printre care și cel al lui Florin Cîțu) au fost pentru alianța cu PSD, iar 22 pentru USR. Aproape o treime dintre cei mai puternici liberali au fost astfel în dezacord față de Florin Cîțu, în contextul în care acesta a fost ales președinte al PNL cu doar o lună și jumătate în urmă iar cei care au votat luni seară au fost susținători ai săi.

Șah-mat intern

Nominalizarea lui Nicolae Ciucă în funcția de premier ar fi o lovitură și pentru apropiații lui Cîțu, care aveau șansa să controleze total guvernul, explică pentru Ziare.com analistul politic Alfred Bulai.

„Problema e că toate visele pe care le-au avut se vestejesc. Ciucă nu e un apropiat al cuiva din PNL, e un apropiat al lui Iohannis. Sunt câțiva care au intrare la Iohannis, dar mare parte din actorii care au fost în povestea asta vor avea acces spre zero la semnătura lui Ciucă. PNL este într-o situație de șah-mat internă. Mare parte din liberalii din teritoriu, șefi de filiale, nu ar fi într-o situație foarte confortabilă tocmai pentru că Ciucă va avea grijă să păstreze un echilibru inclusiv cu PSD”, declară politologul. În concluzie, taberei Cîțu îi va fi greu să plătească „datoriile” pe care și le-a făcut la liberalii din teritoriu.

În ce privesc șansele pentru o nouă nominalizare a lui Florin Cîțu ca premier, acest scenariu s-a lovit de refuzul total din partea USR în timpul negocierilor de săptămâna trecută. La fel a fost și în cazul social-democraților după ce prim-vicepreședintele partidului, Sorin Grindeanu, s-a arătat surprins de o astfel de posibilă propunere.

„Serios? Când s-a anunțat acest lucru? Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern. PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme”, afirma Grindeanu.

Cu toate astea, există semnale că PSD s-ar putea răzgândi, la fel cum s-a răzgândit în privința nominalizării lui Alexandru Rafila ca premier punându-l pe Ciolacu în loc, astfel încât medicul să ajungă la ministerul Sănătății. PSD s-a mai răzgândit deja și în privința alianței cu PNL, excluzând în trecut această variantă, dar și cu privire la împărțirea pe ministere.